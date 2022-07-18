ЕР проведет единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей
ВНИМАНИЕ
Региональная общественная приемная Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) проводит 19 июля 2022 года
Единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей.
|Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
|№ п/п
|ФИО
|Время
|Должность
|Телефон/Адрес
|Тематика
|1
|Щербакова Мария Николаевна
|09:00-17:00ч. (обеденный перерыв с 13.00-14.00)
|Заместитель начальника отдела оказания государственных услуг №1 Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия)
|8 (4112) 49-93-40
|Вопросы налогообложения субъектов малого предпринимательства, Налог на профессиональный доход, интернетсервисы ФНС России, подключение Личному кабинету, получение квалифицированной электронной подписи
|Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)
|1
|Кычкина Альбина Егоровна
|16:00-18:00ч.
|Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)
|(очный прием) г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2/4
|Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)
|1
|Богословская Марина Олеговна
|16:00-18:00ч.
|Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)
|(очный прием) г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2/4
|Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
|1
|Ханды Тимур Юрьевич
|09:00-18:00 (обеденный перерыв с 13:00-14:00)
|Министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)
|(очный прием) г. Якутск, пр. Ленина д. 22, каб. 203 8 (4112) 50-62-24
|2
|Карбушев Максим Геннадьевич
|09:00-18:00 (обеденный перерыв с 13:00-14:00)
|1-ый Заместитель Министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)
|(очный прием) г. Якутск, пр. Ленина д. 22, каб. 203 8 (4112) 50-62-24
|3
|Максимов Петр Федорович
|09:00-18:00 (обеденный перерыв с 13:00-14:00)
|Генеральный директор МКК «Фонд развития предпринимательства РС(Я)»
|(очный прием) г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 20, оф.321
|Льготное кредитование предпринимателей
Телефон для справок: 34-28-84, 42-39-27
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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