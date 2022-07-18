18.07.2022
18:03
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Общество

ЕР проведет единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей

ВНИМАНИЕ

Региональная общественная приемная Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) проводит 19 июля 2022 года

Единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей.

  Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)  
№ п/пФИОВремяДолжностьТелефон/АдресТематика
1Щербакова Мария Николаевна09:00-17:00ч. (обеденный перерыв с 13.00-14.00)Заместитель начальника отдела оказания государственных услуг №1 Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия)8 (4112) 49-93-40Вопросы налогообложения субъектов малого предпринимательства, Налог на профессиональный доход, интернетсервисы ФНС России, подключение Личному кабинету, получение квалифицированной электронной подписи
  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)  
1Кычкина Альбина Егоровна16:00-18:00ч.Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)(очный прием) г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2/4 
  Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)  
1Богословская Марина Олеговна16:00-18:00ч.Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)(очный прием) г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2/4 
  Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)  
1Ханды Тимур Юрьевич09:00-18:00 (обеденный перерыв с 13:00-14:00)Министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)(очный прием) г. Якутск, пр. Ленина д. 22, каб. 203 8 (4112) 50-62-24 
2Карбушев Максим Геннадьевич09:00-18:00 (обеденный перерыв с 13:00-14:00)1-ый Заместитель Министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)(очный прием) г. Якутск, пр. Ленина д. 22, каб. 203 8 (4112) 50-62-24 
3Максимов Петр Федорович09:00-18:00 (обеденный перерыв с 13:00-14:00)Генеральный директор МКК «Фонд развития предпринимательства РС(Я)»(очный прием) г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 20, оф.321Льготное кредитование предпринимателей

Телефон для справок: 34-28-84, 42-39-27

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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