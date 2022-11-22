ЕР присоединилась к благотворительной акции «Коробка храбрости»

Сторонники Всероссийской политической Партии «Единая Россия» присоединились к благотворительной акции «Коробка Храбрости», в рамках которой производится благотворительный сбор детских игрушек для дальнейшей передачи их в детские медицинские учреждения, где на реабилитации находятся дети. После заполнения боксы с подарками будут установлены в детских больницах, чтобы каждый ребёнок, прошедший болезненные процедуры, смог взять себе подарок за храбрость.

Мы призываем всех якутян, партнёрские организации, частный бизнес оказать поддержку младшему поколению в тяжёлый для них момент нахождения в больнице. Передать можно любые небольшие игрушки, наборы конструкторов, пазлы, детские книжки, раскраски, фломастеры и наборы для творчества. Важно, чтобы всё было новое и в упаковке — это обязательное санитарное требование для передачи игрушек в медицинские учреждения.

На старте к акции присоединились более 30 организаций, которые разместили «Коробки храбрости» у себя на площадках. Желающие принять участие в акции обращайтесь на почту 79644245754@mail.ru

Специальные боксы для сбора игрушек размещены в Общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: г.Якутск, улица Аммосова, 18, 2 этаж, кабинет 2/4. Приемная партии работает ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00

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