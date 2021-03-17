ЕР приостановил членство в партии Семена Березина

Заседанием Президиума Регионального политического совета ЯРО Партии «Единая Россия» от 11 марта 2021 года вынесено Решение о приостановлении членства в Партии Семена Максимовича БЕРЕЗИНА в соответствии с п.п.п. 4.4.4 Устава ВПП «Единая Россия», сообщается на сайте регионального отделения партии. Основание – возбуждение в его отношении уголовного дела.

Напомним, что 4 марта стало известно, что заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий ДЕМЕШИН утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя страховой компании «Стерх», осуществлявшей деятельность на территории Республики Саха (Якутия). Действия директора фирмы квалифицированы по части 1 статьи 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации).

По версии следствия, обвиняемый, зная об ухудшении финансового состояния страховой компании, не желая допустить отзыва Банком России лицензии и банкротства, искусственно создал видимость стабильной экономической деятельности.

Допущенные обвиняемым нарушения вскрыты Центробанком в августе 2019 г. по итогам проверки организации-страховщика. В октябре 2019 г. у компании отозвана лицензия на осуществление страхования, в январе 2020 г. она признана судом банкротом.