04.12.2020
11:09
117
Политика
ЕР приглашает якутян на Декаду приемов
Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) с 01 по 10 декабря 2020 года проводит Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
График Декады приемов граждан
Предварительная запись граждан
по телефону 89142698883 Николай Сергеевич
Подробную информацию о Декаде приема граждан
по тел. 89148239225 Светлана Кимовна
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
#Единая Россия#ЕР приглашает якутян на Декаду приемов#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.12.2020
23
04.12.2020
72
04.12.2020
152
04.12.2020
116
04.12.2020
152
04.12.2020
502
04.12.2020
211
04.12.2020
120
04.12.2020
331
04.12.2020
311
04.12.2020
241
04.12.2020
555
04.12.2020
428
04.12.2020
571
03.12.2020
265
03.12.2020
1076
03.12.2020
411
03.12.2020
518
03.12.2020
596
03.12.2020
1443
03.12.2020
339
03.12.2020
375
03.12.2020
521
03.12.2020
318
03.12.2020
570
03.12.2020
400
03.12.2020
391
03.12.2020
300
03.12.2020
333
03.12.2020
433
03.12.2020
1292
03.12.2020
657
03.12.2020
1190
03.12.2020
535
03.12.2020
388
03.12.2020
430
03.12.2020
1299
03.12.2020
420
03.12.2020
1201
03.12.2020
459
03.12.2020
387
03.12.2020
656
03.12.2020
395
03.12.2020
547
03.12.2020
680
03.12.2020
426
03.12.2020
1313
03.12.2020
400
03.12.2020
907
03.12.2020
502
03.12.2020
596
03.12.2020
419
03.12.2020
635
03.12.2020
923
02.12.2020
1717
ТОП НОВОСТИ
01.12.2020
6111
28.11.2020
5800
28.11.2020
3483
28.11.2020
3356
30.11.2020
3341
29.11.2020
3293
30.11.2020
3158
30.11.2020
3006
29.11.2020
2939