ЕР приглашает якутян на Декаду приемов

Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) с 01 по 10 декабря 2020 года проводит Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». График Декады приемов граждан Предварительная запись граждан по телефону 89142698883 Николай Сергеевич Подробную информацию о Декаде приема граждан по тел. 89148239225 Светлана Кимовна

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".

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