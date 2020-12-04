04.12.2020
11:09
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Политика

ЕР приглашает якутян на Декаду приемов

Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) с 01 по 10 декабря 2020 года проводит Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

График Декады приемов граждан 

Предварительная запись граждан

по телефону 89142698883  Николай Сергеевич

Подробную информацию о Декаде приема граждан

по тел. 89148239225 Светлана Кимовна

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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