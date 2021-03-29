29.03.2021
09:30
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Общество

ЕР приглашает на неделю приема

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.МЕДВЕДЕВА проводит в дистанционном формате   с 29 марта по 02 апреля 2021 года Неделю приемов  граждан по вопросам садоводства и огородничества с 10.00 часов до 18.00 часов.

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе приёмы пройдут в дистанционном формате — по телефону.

 с 29 марта по 02 апреля 
Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева
РуководительГоломарева Елена Христофоровна8(914)270-67-74
Правозащитный центр
Заместитель руководителя, председатель НКО КвадратРоманов Сергей Павлович+7(914)224-36-45
Заместитель руководителя Экспертной группыСкрябин Егор Анатольевич+7(924)7650456
Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
Самойлова Туйара Владимировна          Главный специалист отдела контроля и документационного обеспечения, ответственный по работе с обращениями граждан10:00 – 18:00 Раб/тел: 50-67-15 Сот/тел: 89644185646    
Иванова Лена АнатольевнаСтарший специалист отдела контроля и документационного обеспечения10:00 – 18:00 Раб/тел: 50-66-04 Сот/тел: 99148231069
После заполнения учетной карточки вы будете переведены к специалистам см.ниже
Афанасьев Николай СтепановичЗаместитель министрас 29 марта по 02 апреля10:00 – 18:00
Афанасьев Василий ВладимировичЗаместитель министрас 29 марта по 02 апреля10:00 – 18:00
Николаев Прокопий РомановичЗаместитель министрас 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
Александров Артем АлександровичРуководитель Департамента животноводства, племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствованияс 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
Васильев Евгений ДмитриевичРуководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленностис 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
Тарабукин Николай ИлларионовичРуководитель отдела развития сельских территорийс 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
Гаврильев Вячеслав ВладимировичРуководитель Департамента растениеводства, мелиорации, материально-технического обеспечения и информатизации сельского хозяйствас 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
Баланов Иннокентий МихайловичРуководитель отдела традиционных отраслей северас 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
Лаврентьев Николай НиколаевичРуководитель отдела правового обеспечения и антикризисного управленияс 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
Прокуратура города Якутска
Луковцев Антон Анатольевичпомощник прокурора29.03.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-49-82
Бердюгина Александра Алексеевнастарший помощник прокурора30.03.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-30-96
Сорокин Евгений Валерьевичстарший помощник прокурора31.03.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-49-82
Докторова Вероника Петровнапомощник прокурора01.04.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-63-18
Луковцев Антон Анатольевичпомощник прокурора02.04.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-49-82
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия)
Копырин Владимир Гавриловичначальник Северного межмуниципального отдела29.03.2021 с 14.00ч. до 16.00 ч. 8 924 867 76 08
Рабинович Александр Львовичначальник отдела государственной регистрации недвижимости30.03.2021 с 14.00ч. до 16.00 ч. 8 924 867 76 08
Барчукова Елена Михайловнаначальник отдела регистрации ипотеки, долевого участия в строительстве и арестов31.03.2021 с 14.00ч. до 16.00 ч. 8 924 867 76 08
Роев Валерий Петровичначальник отдела регистрации земельных01.04.2021 с 14.00ч. до 16.00  8 924 867 76 08
Троева Альбина Петровнаначальник отдела повышения качества данных ЕГРН02.04.2021 с 14.00ч. до 16.00  8924 867 76 08
Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска
ДатаОтветственныйДолжностьВремя приема и конт.тел.
129.03.2021Семенов Илья ЕвгеньевичГлавный специалист отдела градостроительной документацииС 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
230.03.2021Протопопова Сайна АркадьевнаВедущий специалист отдела градостроительной документацииС 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
331.03.2021Протопопова Сайна АркадьевнаВедущий специалист отдела градостроительной документацииС 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
401.04.2021Семенов Илья ЕвгеньевичГлавный специалист отдела градостроительной документацииС 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
502.04.2021Куприянов Юрий ЮрьевичГлавный специалист отдела градостроительной документацииС 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
МКУ Агентство земельных отношений ГО «город Якутск»
с 29 марта по 02 апреляБольшакова Евгения Ильиничнас 10 ч. 00 м до 18 ч. 00 мин. 89142695058  
После заполнения учетной карточки вы будете переведены к специалистам

Также принимают депутаты всех уровней в эти дни. Предварительная запись

по телефону Обоюков Николай Сергеевич 89142698883

Ответственный за проведение приема по тел. 89148239225 Михайлова Светлана Кимовна

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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