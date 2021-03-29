ЕР приглашает на неделю приема
Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.МЕДВЕДЕВА проводит в дистанционном формате с 29 марта по 02 апреля 2021 года Неделю приемов граждан по вопросам садоводства и огородничества с 10.00 часов до 18.00 часов.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе приёмы пройдут в дистанционном формате — по телефону.
|с 29 марта по 02 апреля
|Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева
|Руководитель
|Голомарева Елена Христофоровна
|8(914)270-67-74
|Правозащитный центр
|Заместитель руководителя, председатель НКО Квадрат
|Романов Сергей Павлович
|+7(914)224-36-45
|Заместитель руководителя Экспертной группы
|Скрябин Егор Анатольевич
|+7(924)7650456
|Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
|Самойлова Туйара Владимировна
|Главный специалист отдела контроля и документационного обеспечения, ответственный по работе с обращениями граждан
|10:00 – 18:00 Раб/тел: 50-67-15 Сот/тел: 89644185646
|Иванова Лена Анатольевна
|Старший специалист отдела контроля и документационного обеспечения
|10:00 – 18:00 Раб/тел: 50-66-04 Сот/тел: 99148231069
|После заполнения учетной карточки вы будете переведены к специалистам см.ниже
|Афанасьев Николай Степанович
|Заместитель министра
|с 29 марта по 02 апреля10:00 – 18:00
|Афанасьев Василий Владимирович
|Заместитель министра
|с 29 марта по 02 апреля10:00 – 18:00
|Николаев Прокопий Романович
|Заместитель министра
|с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
|Александров Артем Александрович
|Руководитель Департамента животноводства, племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования
|с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
|Васильев Евгений Дмитриевич
|Руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
|с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
|Тарабукин Николай Илларионович
|Руководитель отдела развития сельских территорий
|с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
|Гаврильев Вячеслав Владимирович
|Руководитель Департамента растениеводства, мелиорации, материально-технического обеспечения и информатизации сельского хозяйства
|с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
|Баланов Иннокентий Михайлович
|Руководитель отдела традиционных отраслей севера
|с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
|Лаврентьев Николай Николаевич
|Руководитель отдела правового обеспечения и антикризисного управления
|с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00
|Прокуратура города Якутска
|Луковцев Антон Анатольевич
|помощник прокурора
|29.03.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-49-82
|Бердюгина Александра Алексеевна
|старший помощник прокурора
|30.03.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-30-96
|Сорокин Евгений Валерьевич
|старший помощник прокурора
|31.03.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-49-82
|Докторова Вероника Петровна
|помощник прокурора
|01.04.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-63-18
|Луковцев Антон Анатольевич
|помощник прокурора
|02.04.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-49-82
|Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия)
|Копырин Владимир Гаврилович
|начальник Северного межмуниципального отдела
|29.03.2021 с 14.00ч. до 16.00 ч. 8 924 867 76 08
|Рабинович Александр Львович
|начальник отдела государственной регистрации недвижимости
|30.03.2021 с 14.00ч. до 16.00 ч. 8 924 867 76 08
|Барчукова Елена Михайловна
|начальник отдела регистрации ипотеки, долевого участия в строительстве и арестов
|31.03.2021 с 14.00ч. до 16.00 ч. 8 924 867 76 08
|Роев Валерий Петрович
|начальник отдела регистрации земельных
|01.04.2021 с 14.00ч. до 16.00 8 924 867 76 08
|Троева Альбина Петровна
|начальник отдела повышения качества данных ЕГРН
|02.04.2021 с 14.00ч. до 16.00 8924 867 76 08
|Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска
|№
|Дата
|Ответственный
|Должность
|Время приема и конт.тел.
|1
|29.03.2021
|Семенов Илья Евгеньевич
|Главный специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|2
|30.03.2021
|Протопопова Сайна Аркадьевна
|Ведущий специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|3
|31.03.2021
|Протопопова Сайна Аркадьевна
|Ведущий специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|4
|01.04.2021
|Семенов Илья Евгеньевич
|Главный специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|5
|02.04.2021
|Куприянов Юрий Юрьевич
|Главный специалист отдела градостроительной документации
|С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64
|МКУ Агентство земельных отношений ГО «город Якутск»
|с 29 марта по 02 апреля
|Большакова Евгения Ильинична
|с 10 ч. 00 м до 18 ч. 00 мин. 89142695058
|После заполнения учетной карточки вы будете переведены к специалистам
Также принимают депутаты всех уровней в эти дни. Предварительная запись
по телефону Обоюков Николай Сергеевич 89142698883
Ответственный за проведение приема по тел. 89148239225 Михайлова Светлана Кимовна
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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+7 (999) 174-67-82
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