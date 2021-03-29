ЕР приглашает на неделю приема

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.МЕДВЕДЕВА проводит в дистанционном формате с 29 марта по 02 апреля 2021 года Неделю приемов граждан по вопросам садоводства и огородничества с 10.00 часов до 18.00 часов.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе приёмы пройдут в дистанционном формате — по телефону.

с 29 марта по 02 апреля Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева Руководитель Голомарева Елена Христофоровна 8(914)270-67-74 Правозащитный центр Заместитель руководителя, председатель НКО Квадрат Романов Сергей Павлович +7(914)224-36-45 Заместитель руководителя Экспертной группы Скрябин Егор Анатольевич +7(924)7650456 Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Самойлова Туйара Владимировна Главный специалист отдела контроля и документационного обеспечения, ответственный по работе с обращениями граждан 10:00 – 18:00 Раб/тел: 50-67-15 Сот/тел: 89644185646 Иванова Лена Анатольевна Старший специалист отдела контроля и документационного обеспечения 10:00 – 18:00 Раб/тел: 50-66-04 Сот/тел: 99148231069 После заполнения учетной карточки вы будете переведены к специалистам см.ниже Афанасьев Николай Степанович Заместитель министра с 29 марта по 02 апреля10:00 – 18:00 Афанасьев Василий Владимирович Заместитель министра с 29 марта по 02 апреля10:00 – 18:00 Николаев Прокопий Романович Заместитель министра с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00 Александров Артем Александрович Руководитель Департамента животноводства, племенного надзора, кооперации и малых форм хозяйствования с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00 Васильев Евгений Дмитриевич Руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00 Тарабукин Николай Илларионович Руководитель отдела развития сельских территорий с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00 Гаврильев Вячеслав Владимирович Руководитель Департамента растениеводства, мелиорации, материально-технического обеспечения и информатизации сельского хозяйства с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00 Баланов Иннокентий Михайлович Руководитель отдела традиционных отраслей севера с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00 Лаврентьев Николай Николаевич Руководитель отдела правового обеспечения и антикризисного управления с 29 марта по 02 апреля 10:00 – 18:00 Прокуратура города Якутска Луковцев Антон Анатольевич помощник прокурора 29.03.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-49-82 Бердюгина Александра Алексеевна старший помощник прокурора 30.03.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-30-96 Сорокин Евгений Валерьевич старший помощник прокурора 31.03.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-49-82 Докторова Вероника Петровна помощник прокурора 01.04.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-63-18 Луковцев Антон Анатольевич помощник прокурора 02.04.2021 16 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. тел. 22-49-82 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) Копырин Владимир Гаврилович начальник Северного межмуниципального отдела 29.03.2021 с 14.00ч. до 16.00 ч. 8 924 867 76 08 Рабинович Александр Львович начальник отдела государственной регистрации недвижимости 30.03.2021 с 14.00ч. до 16.00 ч. 8 924 867 76 08 Барчукова Елена Михайловна начальник отдела регистрации ипотеки, долевого участия в строительстве и арестов 31.03.2021 с 14.00ч. до 16.00 ч. 8 924 867 76 08 Роев Валерий Петрович начальник отдела регистрации земельных 01.04.2021 с 14.00ч. до 16.00 8 924 867 76 08 Троева Альбина Петровна начальник отдела повышения качества данных ЕГРН 02.04.2021 с 14.00ч. до 16.00 8924 867 76 08

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска № Дата Ответственный Должность Время приема и конт.тел. 1 29.03.2021 Семенов Илья Евгеньевич Главный специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64 2 30.03.2021 Протопопова Сайна Аркадьевна Ведущий специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64 3 31.03.2021 Протопопова Сайна Аркадьевна Ведущий специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64 4 01.04.2021 Семенов Илья Евгеньевич Главный специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64 5 02.04.2021 Куприянов Юрий Юрьевич Главный специалист отдела градостроительной документации С 10 ч. 00 минут до 18 ч. 00 мин. 8 (964) 429-59-64

МКУ Агентство земельных отношений ГО «город Якутск» с 29 марта по 02 апреля Большакова Евгения Ильинична с 10 ч. 00 м до 18 ч. 00 мин. 89142695058 После заполнения учетной карточки вы будете переведены к специалистам

Также принимают депутаты всех уровней в эти дни. Предварительная запись

по телефону Обоюков Николай Сергеевич 89142698883

Ответственный за проведение приема по тел. 89148239225 Михайлова Светлана Кимовна