11.11.2022
17:32
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Общество

ЕР приглашает на бесплатные юридические консультации

18 ноября в Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА пройдет Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи.  

Консультацию проведет представитель Якутского отделения Ассоциации юристов России Томтосова Вероника Евгеньевна.

по адресу: ул. Аммосова 18, этаж 2, каб. 2/4.

с 11:00 до 15:30, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

справки по телефону: 34-28-84 / 42-39-27.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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