ЕР приглашает на бесплатные юридические консультации

18 ноября в Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА пройдет Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Консультацию проведет представитель Якутского отделения Ассоциации юристов России Томтосова Вероника Евгеньевна. по адресу: ул. Аммосова 18, этаж 2, каб. 2/4. с 11:00 до 15:30, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. справки по телефону: 34-28-84 / 42-39-27.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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