ЕР предложила увеличить финансирование на благоустройство

Какие объекты нужно благоустроить в первую очередь, люди смогут выбрать с 26 апреля по 30 мая в ходе всероссийского голосования.

Впервые для этого будет использоваться федеральная платформа (za.gorodsreda.ru). Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину расширить возможности программы и проработать этот вопрос вместе с Кабмином.

«Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зелёный каркас городов», — сказал Андрей Турчак на встрече с зампредом правительства 13 апреля.

Он выступил с инициативой поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения (до 100 млн рублей на регион) и увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству. «Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек, включить в конкурс поселки городского типа и продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», — сказал секретарь генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, что поддерживает предложения и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией «Единая Россия»: «Наша долгосрочная цель состоит в том, чтобы доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигала 30%. Уверен, что у нас с партией в этом совместные цели».

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками «Единой России» на 2 млрд рублей увеличено финансирование программы. Это дополнительно позволяет благоустроить в 2021 году 900 дворов и общественных пространств.

Дмитрий Семенов, координатор партийного проекта «Городская среда» в Якутии: