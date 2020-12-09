ЕР предложила сделать постоянными эксперимент Путина

Кроме того, единороссы подготовили поправки в закон о запрете снижения минимального размера оплаты труда

В пакете социальных поправок, внесенных в Госдуму 8 декабря, «Единая Россия» предлагает сделать бессрочной норму, согласно которой минимальные выплаты по больничному должны быть не ниже МРОТ. Сейчас это временная мера, которая по инициативе Владимира Путина действует до 31 декабря.



«Механизмом уже воспользовались многие люди, для них это было существенным подспорьем, особенно для семей с детьми. Это важная и нужная поддержка. Поэтому ее однозначно нужно продлевать», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», соавтор законопроекта Андрей Турчак.

Данная мера нацелена на поддержание уровня дохода работников в случае их болезни, карантина, ухода за больным ребенком, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации, считают парламентарии. По инициативе Президента временно была введена норма, по которой больничный должен оплачиваться не ниже МРОТ. «Она себя хорошо зарекомендовала, существенно улучшила материальное положение людей – они не боятся брать больничный», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, соавтор законопроекта Андрей Исаев. Поправки предполагают, что выплачивать пособия работникам будет напрямую Фонд социального страхования (ФСС). В режиме эксперимента этот механизм действует с 2011 года.

«Единая Россия» предлагает закрепить на постоянной основе экспериментальную практику прямых выплат пособий гражданам из Фонда социального страхования. Раньше действовала зачетная схема, когда больничный сначала оплачивал работодатель из собственных средств, а потом эти деньги ему восстанавливали из Фонда социального страхования. «Могут возникнуть ситуации, когда женщина получает выплату по беременности и родам, а организация закрылась. Возникает проблема, кто ей будет оплачивать этот больничный. Прямые выплаты в данном случае – в интересах работников», — пояснил Андрей Исаев.



Средства на реализацию поправок уже заложили в бюджете фонда социального страхования на 2021-2023 годы. В общей сложности на сохранение уровня больничных не ниже МРОТ потребуется около 23 миллиардов рублей.



Другой блок поправок «Единой России» касается запрета на снижение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Согласно законопроекту, устанавливаемый на очередной год МРОТ не может быть ниже, чем в текущем году.

Напомним, ранее в Госдуме приняты ряд социально значимых законопроектов «Единой России». В частности, теперь:

инвалиды смогут получать технические средства реабилитации по месту жительства, а не только прописки;

расширены возможности допобразования для женщин в декрете (они смогут получать его, обратившись в центр занятости по месту пребывания, а не только по месту регистрации);

с 1 января вступят в силу поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые защищают права дистанционных сотрудников. Их зарплата не должна будет снижаться при переводе на удаленку, они получат право на свободное время при дистанционном режиме занятости (выполнение любых задач после окончания трудового дня должно будет оплачиваться как сверхурочная работа).

Владимир Чичигинаров, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Предложенные «Единой Россией» меры по продлению действия нового порядка расчета листов нетрудоспособности направлены на обеспечение дополнительных социальных гарантий наших граждан и призваны помочь населению пережить этот сложный период времени.

Формирование выплат по больничным листам — очень важная тема, заслуживающая особого внимания в непростой эпидемиологической ситуации. Многие наши граждане в условиях пандемии вынужденно оказались на длительном больничном и частично потеряли привычный доход. В сложных условиях находятся многие предприятия нередко банкротятся. В этом случае работодатель по объективным, а порой и субъективным, причинам будет задерживать выплаты. И здесь государство должно дать гарантию работникам на своевременное получение всех выплат по пособиям и больничному листу независимо от финансового положения работодателей.

В связи с этим считаем, что закрепление выплаты по больничному листу размером не менее минимального размера оплаты труда и введение прямых выплат пособий из ФСС очень актуальной и своевременной мерой социальной поддержки наших граждан в условиях нестабильного рынка труда.