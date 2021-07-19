ЕР предлагает снизить стоимость «борщевого набора»

В понедельник, 19 июля, на площадке партии пройдет совещание с руководством правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).

В партии власти предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания. Партия провела мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту, чтобы иметь картину по всей стране. Обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты партия получает в ходе обсуждения народной программы в регионах – отмечает Чичигинаров Владимир Ильич, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее»

Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями «Единой России».

«В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с Президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он отметил, что «Единая Россия» до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ.

«Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями.

«Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим», — сказал он.