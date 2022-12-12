12.12.2022
14:57
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Общество

ЕР поздравляет с Днём Конституции РФ

Якутское региональное отделение партии «Единая Россия» поздравляет с Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации.

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