12.12.2022
14:57
88
Общество
ЕР поздравляет с Днём Конституции РФ
Якутское региональное отделение партии «Единая Россия» поздравляет с Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации.
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