ЕР поздравила активистов республиканского волонтерского центра

Сегодня — Международный день добровольцев. Что такое волонтерство? Что за люди волонтеры? Это те, кто добровольно занимается безвозмездной общественно-полезной деятельностью. Это люди неравнодушные, искренне готовые помочь каждому, кто в этом нуждается: детям, пожилым, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, одиноким старикам, тяжелобольным и маломобильным гражданам … Каждому, кому эта помощь нужна.

Особенно помощь стала заметна с начала пандемии. Волонтеры Республиканского волонтерского центра партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сразу же включились в работу, и продолжают делать ее и сегодня, изо дня в день. Некоторые из них были отмечены наградами на самом высоком уровне, и сегодня в режиме онлайн мы озвучили их имена и поздравили – от имени президента России Владимира Путина и Госсобрания (Ил Тумэн).

Грамотой президента РФ В. Путина к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ» награждены волонтеры республиканского волонтерского центра партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Александр Аверенский, Айсиэн Антонов, Алексей Зайцев, Михаил Сергеев, Вера Сергеева, Айтал Сидоров.

Благодарность председателя Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости за вклад в развитие волонтерского движения РС (Я) получили Айсиэн Антонов, Виктория Аргунова, Олег Демченко, Николай Кононов.



Благодарность председателя Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций за вклад в развитие волонтерского движения РС (Я) получили Галина Канашова, Виктория Пинигина, Михаил Сергеев, Айтал Сидоров.

Благодарность председателя Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по делам молодежи, физической культуре и спорту за вклад в развитие волонтерского движения РС (Я) получил Алексей Зайцев.

Благодарность председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) за вклад в развитие волонтерского движения РС (Я) получила Наталья Сивцева.

Помощь ближнего — главная надежда любого человека. Волонтерство – это добровольная и бескорыстная помощь, то волонтеры не получают за свой труд ни зарплат, ни компенсаций. Но сознание сделанного собственными руками доброго дела – это лучшее вознаграждение!