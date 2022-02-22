ЕР поможет якутянам по программе социальной газификации

Сегодня, 22 февраля, в Якутском региональном отделении партии «Единая Россия» рассмотрели меры помощи якутянам по инициированной партией программе социальной газификации.

В Якутии, в одном из немногих субъектов России, самостоятельно проводящих газификацию, региональным оператором газификации определена газораспределяющая организация АО «Сахатранснефтегаз», отметил генеральный директор компании Алексей Колодезников. Он сообщил, что сводный план-график и пообъектный план-график социальной газификации согласован с Единым оператором газификации России и утвержден правительством Якутии.

Член президиума регионального политсовета партии и руководитель «Сахатранснефтегаза» отметил, что поскольку потенциал социальной газификации до 2024 года в республике составляет 4 850 домовладений в 83 населенных пунктах, в больших объемах должна быть проведена разъяснительная работа и помощь на местах.

«Для удобства жителей республики, чьи домовладения потенциально подпадают под реализацию программы социальной газификации, нужно оказать помощь со стороны членов партии и «Молодой Гвардии». Таким образом партия могла бы помочь населению не только в городе Якутске, но и в улусах и районах, как в части информирования, так и в подготовке необходимых документов для подачи заявок. Многие испытывают трудности с оформлением заявки онлайн, также вопросы возникают и по регистрации домовладения, а это одно из главных требований программы. «Сахатранснефтегаз» готов оказывать постоянную методическую поддержку членам партии на местах, в том числе и молодогвардейцам», – подчеркнул Алексей Колодезников.

Он также предложил Министерству труда и социального развития Якутии рассмотреть возможность пересмотра суммы предельного размера оказываемой единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов. Со сбором документов, необходимых для подачи заявления на данную субсидию, также могут помочь добровольцы «Молодой Гвардии»

.Напомним, что в ходе отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия» в своём выступлении секретарь регионального отделения Айсен Николаев чётко обозначил роль партии при реализации программы социальной газификации.

Стороны договорились, что такую встречу необходимо проводить на постоянной основе для координации действий. В совещании приняли участие руководитель ЯРО партии «Единая Россия» Руслан Платонов, первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин, народный депутат Республики Саха (Якутия), член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктор Федоров и другие.