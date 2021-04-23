ЕР помогла с приобретением слухового аппарата младенцу

«Единая Россия» в Якутии решила вопрос с обеспечением ребенка-инвалида слуховым аппаратом стоимостью полмиллиона рублей.

В приемную партии поступает масса запросов, которые касаются самых разнообразных проблем. Вопросы же, которые касаются здоровья детей и требующие решения, стоят особняком.

В приемную обратилась молодая семья, воспитывающая двух малолетних сыновей. Живут они в одном из улусов республики, глава семьи работает машинистом-кочегаром, мама находится в отпуске по уходу за младшим сыном. Своего жилья нет, живут на съемной квартире.

Младший сын родился с проблемами со слухом. Чтобы мальчик мог слышать, врач-сурдолог после проведения соответствующего обследования назначил костный слуховой аппарат, который можно носить уже с 6 месяцев (мальчик родился в ноябре прошлого года).

«Назначенный слуховой аппарат дорогостоящий, наша молодая семья не в силах в финансовом отношении самостоятельно его купить. Малыша на инвалидность не поставили, проживаем далеко на севере, и не можем в 6 месяцев выехать в Якутск на повторное обследование. Планируем на повторное обследование выехать, когда сыну исполнится 1 год. На основании изложенного, убедительно просим помочь в приобретении костного слухового аппарата для нашего сына», — написали родители мальчика.

Елена Голомарева, руководитель приемной партии, подтвердила, что ребенку исследование ИПРА проведут в Якутске, когда тому исполнится год.