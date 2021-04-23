ЕР помогла с приобретением слухового аппарата младенцу
«Единая Россия» в Якутии решила вопрос с обеспечением ребенка-инвалида слуховым аппаратом стоимостью полмиллиона рублей.
В приемную партии поступает масса запросов, которые касаются самых разнообразных проблем. Вопросы же, которые касаются здоровья детей и требующие решения, стоят особняком.
В приемную обратилась молодая семья, воспитывающая двух малолетних сыновей. Живут они в одном из улусов республики, глава семьи работает машинистом-кочегаром, мама находится в отпуске по уходу за младшим сыном. Своего жилья нет, живут на съемной квартире.
Младший сын родился с проблемами со слухом. Чтобы мальчик мог слышать, врач-сурдолог после проведения соответствующего обследования назначил костный слуховой аппарат, который можно носить уже с 6 месяцев (мальчик родился в ноябре прошлого года).
«Назначенный слуховой аппарат дорогостоящий, наша молодая семья не в силах в финансовом отношении самостоятельно его купить. Малыша на инвалидность не поставили, проживаем далеко на севере, и не можем в 6 месяцев выехать в Якутск на повторное обследование. Планируем на повторное обследование выехать, когда сыну исполнится 1 год. На основании изложенного, убедительно просим помочь в приобретении костного слухового аппарата для нашего сына», — написали родители мальчика.
Елена Голомарева, руководитель приемной партии, подтвердила, что ребенку исследование ИПРА проведут в Якутске, когда тому исполнится год.
«Нами была проведена большая совместная работа с министерством труда и соцразвития, органами страхования и МСЭ. Мы с мамой уже созвонились, и она была очень рада услышать, что ее сын будет обеспечен неимплантируемым слуховым аппаратом костной проводимости. Его стоимость составляет почти 500 тысяч рублей, и для молодой семьи это неподъемная сумма. И это огромная радость, что ребенок будет слышать, нормально развиваться, учиться в обычной школе и детство его будет счастливым. Как только семья приедет в Якутск, они с нами свяжутся, и аппарат будет им передан».
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