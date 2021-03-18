ЕР поднимет темы ремонта школ и увеличения пособий беременным

Эти вопросы актуальны как конкретных регионов, так и для страны в целом, отметил руководитель думской фракции партии

В частности, депутаты от «Единой России» подняли проблему федерального финансирования ремонта школьных зданий и оборудования их новой мебелью. По словам руководителя фракции партии Сергея Неверова, многие школы, особенно на селе, в которых требуется ремонт кровли, замена окон – сейчас не попадают в федеральные программы.

«Такое же пожелание в части модернизации и замены оборудования и ремонта школьных пищеблоков, что особенно актуально в связи с вступлением закона о бесплатном горячем питании для учащихся начальных классов», — пояснил он.

Среди предложений фракции также увеличение размера пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Эта инициатива впервые была озвучена на первом Социальном онлайн-форуме «Единой России» в декабре. Депутаты фракции обеспокоены и тем, что правительство не включило в План основных мероприятий до 2027 года в рамках Десятилетия детства развитие сферы отдыха и оздоровления детей (за исключением федеральных лагерей «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан»).

«В регионах, особенно в сельской местности, от граждан часто звучит пожелание о дальнейшем расширении возможности использования материнского капитала на приобретение легкового автомобиля, устройство коммунальной инфраструктуры к существующему жилому строению», – сказал Сергей Неверов. Кроме того, напомнил он, многие парламентарии поднимают вопрос о том, что назрела индексация пенсий работающим пенсионерам.

Блок вопросов, касающийся здравоохранения, посвящен перебоям с лекарственным обеспечением, а также проблеме нехватки у медицинских организаций средств обязательного медицинского страхования для финансирования текущих расходов.

Среди экономических вопросов, которые переданы в правительство, – вопрос о позиции кабмина о трансформации налоговой системы, о правоприменении принятого закона о системе квотирования закупок отечественной продукции, о компенсации затрат частным инвесторам, вкладывающим средства в создание инфраструктуры на геостратегических территориях и территориях с низким уровнем социально-экономического развития. Депутаты также предложили правительству пояснить, почему до сих пор не утверждены новые паспорта национальных проектов.

«Мы попросили правительство высказать позицию относительно законодательного закрепления возможности заключения переходящего государственного контракта, превышающего срок, на который доведены лимиты бюджетных обязательств, и, как и в прошлом году, обращаем внимание на рост цен на фактически все категории товаров», – подчеркнул Сергей Неверов.

Фракция обратила внимание правительства и на проблемы экологии, предложив взять под контроль работу «Российского экологического оператора».

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 апреля выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства.