ЕР подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим

Сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей», — уверен он.

Также Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки в Приморский край предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство. 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России». Это станет хорошим дополнением к федеральным мерам, подчеркнул президент.

Владимир Чичигинаров, председатель комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):

— То, что нашей партией будут внесены изменения в законодательство в части дополнительных мер поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Украине и членов семей погибших военных, это действительно, очень важное решение и, на мой взгляд, честное по отношению к нашим ребятам – солдатам.

Нашей республикой тоже оказывается всесторонняя поддержка служащим из Якутии, и дальше будут приниматься новые меры помощи.