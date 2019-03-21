ЕР поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта

Эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» поддерживают законопроект Минтранса, внесенный на рассмотрение в Правительство РФ, согласно которому будет запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Партия поддерживает данный законопроект, и совместно с Минтрансом доработает документ перед его внесением в Государственную Думу. Об этом заявил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир АФОНСКИЙ на заседании общественного совета партпроекта.

В свою очередь председатель общественного совета Александр ЖУКОВ отметил, что в ряде регионов уже приняты регламенты и нормативные акты, которые не допускают высадки школьников из общественного транспорта. «В двенадцати регионах высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена (Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Республика Тыва)», — отметил Жуков.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».