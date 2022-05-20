ЕР: пакет мер поддержки граждан и экономики в условиях санкций

Андрей Находкин: «С самого начала введения санкций наша партия вносит ряд предложений по мерам поддержки». «Единая Россия» передала в Правительство новый пакет мер поддержки граждан и экономики в условиях санкций.

Они касаются, в том числе, развития сельского хозяйства и здравоохранения.

«Единая Россия» подготовила очередной пакет мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и передала его в профильную комиссию Правительства. Свои предложения в процессе его подготовки представили все партийные институты — региональные отделения «Единой России», депутаты Государственной Думы и сенаторы РФ, депутаты законодательных собраний в регионах, экспертные организации, сторонники партии.

В частности, блок предложений поможет обеспечить стабильность лекарственного производства и импортозамещения.

«С самого начала санкционного давления Запада «Единая Россия» активно ему противостоит. Сейчас на основе предложений из регионов сформировали новый пакет. Пока идёт работа над собственным производством лекарственных препаратов, нам необходимы опережающие закупки, чтобы на наших складах и в наших клиниках уже был необходимый запас жизненно необходимых препаратов на случай крайней необходимости», — пояснил координатор направления народной программы «Единой России» «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он также подчеркнул, что необходимо локализовать производство медицинского оборудования и законодательно закрепить госзаказ по нему, чтобы производитель точно понимал, какое количество медицинской техники будет реализовано.

«В рамках исполнения народной программы «Единой России» мы посещаем регионы, изучаем положительные практики, которые можно законодательно распространить на всю страну. Чтобы наши граждане имели возможность получать всю необходимую качественную медицинскую помощь», — отметил Дмитрий Хубезов.

Ряд мер, которые «Единая Россия» передала в Правительство, касается поддержки сельхозпроизводителей и обеспечения продовольственной безопасности.

«Единая Россия» просит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на проведение кормозаготовительной кампании и уборочных работ. Также — рассмотреть вопрос о разработке и соответствующем финансировании подпрограммы по селекции и семеноводству овощных культур в рамках федеральной научно-технической программы. И внести изменения в закон о госзакупках. Они позволят региональным сельхозпроизводителям в приоритетном порядке поставлять свою продукцию в социальные и образовательные учреждения, находящиеся на их территории», — рассказала координатор направления народной программы партии «Развитие села», зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Напомним, «Единая Россия» принимает активное участие в реализации плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с Правительством. Для работы над соответствующими мерами создана правительственная комиссия, куда вошли представители партии – первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

Ряд инициатив уже реализован по предложению «Единой России». В том числе — разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора, освобождение граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержка авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей, в частности, ввести мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами.

Помимо этого, партия предложила вводить внешнее управление по суду в организациях, которые объявили об уходе с российского рынка. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места. Законопроект внесен в Госдуму, его поддержала комиссия кабмина по законопроектной деятельности.

Андрей Находкин, член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель Комитета по селу и аграрной политике Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), координатор партийного проекта “Российское село» в Республике Саха (Якутия):

— С самого начала введения санкций наша партия вносит ряд предложений по мерам поддержки граждан и экономики. И это правильно. Потому что без поддержки государства, например, сельхозпроизводителям, несомненно трудно. Аграрный сектор, это прежде всего жители наших сёл. Также продовольственная безопасность стоит сейчас во главу угла. Понимая важность данного вопроса, в 2022 году по государственной программе сельского хозяйства утвердили 13 млрд рублей, от этой суммы около 60 процентов напрямую идёт улусам, нашим сельхозпроизводителям.

Опять же, начинаются очень ответственные весенне- полевые работы. В этом году предусмотрено 191 млн. рублей на зерно, картофель, овощи. Будет приобретено в целом 3719 тонн семян и 1080 тонн семенного картофеля.

От самих сельчан, лично — подсобных хозяйств тоже очень многое зависит. Надо максимально использовать свои возможности и запасаться впрок. Важно отметить, что Глава республики, секретарь ЯРО ВПП «Единая Россия» Айсен Сергеевич Николаев держит вопрос на постоянном контроле.

Надеюсь, что все мы совместными усилиями преодолеем все эти санкции. А федеральное правительство всегда идёт навстречу предложениям партии, и на этот раз так и будет.