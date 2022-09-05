ЕР осмотрела ход строительства школы в 153 квартале Якутска

Заместитель секретаря Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного десанта осмотрела ход строительства школы на 990 мест.

2 сентября 2022 года заместитель секретаря Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Антонина Афанасьевна Григорьева в рамках партийного десанта осмотрела ход строительства школы на 990 мест в 153 квартале (микрорайон ДСК) города Якутска. Образовательное учреждение строится в рамках национального проекта «Образование»; регионального проекта «Современная школа»; Народной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Застройщиком данного объекта выступило ООО «Прометей». Общая площадь школы составила 13`070,876 кв.м., 3 этажа, школа рассчитана на 990 обучающихся. Сметная стоимость объекта – 1`366`571,61 тыс.руб., в соответствии с инвестиционной программой РС(Я) 2022-2024 гг. на 2022 год предусмотрено на строительство школы 1`186`622,9 тыс.руб., в итоге дополнительная потребность на оснащение школы составила 727`991,1 тыс.руб.Школа рассчитана на 33 класса по 30 детей, здесь будут классы с обучением на якутском и русском языках, по математическому, инженерному и другим направлениям. В школе построено два спортивных зала, танцевальный зал, столовая на 330 мест, актовый зал на 250 мест с гримерной и костюмерной, медицинский блок, мастерские. На территории есть стадион с рулонным резиновым покрытием, беговые дорожки и места для отдыха детей.

В рамках выездного «Партийного десанта» с целью контроля хода реализации «Народной программы» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заместитель секретаря Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Антонина Григорьева осмотрела как идет строительство школы. В процессе осмотра застройщик показал учебные кабинеты, оснащенные интерактивными досками; спортзал; зал для волейбола; учительскую; коворкинг-центр; конференц-зал; актовый зал, в будущем в нем установят LED-экраны и звуковую студию. В настоящее время ведутся отделочные работы, монтаж лестничных и оконных ограждений, внутренних дверей, подвесных потолков, облицовка фасада, огнезащитка конструкций, облицовка стен и полов керамогранитом, подготовка полов под линолеум. По плану школа должна сдаться в 2023 году, но учитывая опережающие темпы строительства, образовательнуюорганизацию введут в эксплуатацию уже в ноябре данного года.

В делегации приняли участие представители министерства строительства РС(Я); министерства образования и науки РС(Я); управы Сайсарского округа ГО Город Якутск; застройщика ООО «Прометей»; Регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и др.

Президент России Владимир Путин заявил в Послании Федеральному собранию о том, что до конца 2024 года в России построят не менее 1300 новых школ для более миллиона учащихся. По поручению президента России Владимира Путина к 2025 году должно быть построено не менее 1300 школ, в 2022 году 1653 школы должны быть отремонтированы. Отметим, что до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» будут отремонтированы 7,2 тысячи зданий школ по всей России. Прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий. По России в этом году будет выделено более 66 млрд. руб., в следующем году чуть более 25 млрд. руб. За два года должны быть отремонтированы 2 тыс. 65 зданий школ.В Якутии на начало года было запланировано строительство 23 школ на 5245 мест, 6 детских садов на 240 мест. Более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета направили на капитальный ремонт 58 школ и их оснащение. Но необходимо решить вопросы строительства данного объекта. Депутатский корпус парламента совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) изучит пути решения данного вопроса», — резюмировала по итогам выездного совещания А.А. Григорьева.

В конце осмотра объекта у Антонины Афанасьевны, как у заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», попросили оказать содействие в изыскании дополнительных средств для оснащения школы. Также прозвучала инициатива присвоить школе имя доктора технических наук; профессора; члена-корреспондента Российской академии наук; экс-президента Академии наук Якутии; признанного российского специалиста в области надежности конструкций и сооружений, эксплуатирующихся в экстремальных условиях – ФИЛИППОВА Василия Васильевича. Антонина Григорьева взяла данные обращения на контроль.