ЕР окажет ветеранам помощь в связи с пандемией коронавируса

«Единая Россия» окажет волонтерскую помощь ветеранам и членам их семей, медперсоналу в больницах и будет информировать граждан о ситуации с коронавирусом через мессенджеры.

Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей ТУРЧАК на селекторном совещании с региональными отделениями партии. Также подчеркнули, что волонтеры могли бы разгрузить первичный медицинский персонал для выполнения прямых обязанностей. К тому же будет организован ежедневный обзвон ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» объединят усилия по оказанию помощи ветеранам и членам их семей в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.

«Мы тесно взаимодействуем с общественной организацией «Волонтеры Победы», которая находится в постоянном контакте с ветеранами. В каждом регионе у «Волонтеров Победы» есть собственная сеть, с базой уже осуществленных контактов, и есть понимание текущих потребностей ветеранов. Поэтому «Волонтеры Победы» обязательно должны присоединиться к нашей работе», — сказал Турчак.

Член Президиума Генсовета партии, руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА отметила, что в резерве организации – порядка 25 тысяч волонтеров.

«Наша задача организовать живое общение с ветеранами — звонить порядка двух-трех раз в день, спрашивать о состоянии здоровья, какая нужна помощь. В случае потребности в продуктах, медицинских препаратах — организовать их доставку», — сообщила она.

Для организации этой работы подготовлен специальный образовательный курс на цифровой платформе. Он будет доступен через приложение, в котором волонтеры смогут найти всю необходимую для работы информацию.

Волонтеры «Единой России» при необходимости окажут помощь медперсоналу в больницах. Речь идет о неквалифицированной работе, которая поможет разгрузить первичный медицинский персонал для выполнения прямых обязанностей.

«Нас ждет большое количество обращений людей в больницы и поликлиники. Нагрузка на медицинский персонал вырастет. И в этом случае неоценимую помощь могут оказать партийные волонтеры», — уверен Турчак.

Он подчеркнул, что волонтеры, безусловно, не заменят врачей или медсестер.

«Они могут, например, помочь в приемном покое, отвечать на телефонные звонки», — сказал секретарь Генсовета партии.

Также, по сообщению секретаря Генсовета Андрея Турчак, «Единая Россия» создаст 90 тысяч чатов (по количеству первичных отделений партии) в мессенджерах, чтобы информировать граждан о ситуации по пандемии коронавируса. Эту работу организуют региональные исполкомы вместе с депутатами.

«У нас 90 тысяч первичек, более 180 тысяч муниципальных депутатов. За счет такого представительства на местах мы способны дойти до каждого незащищённого человека. Каждый член Партии знает ближний круг своих соседей, знает, кто нуждается в наибольшем внимании в связи со сложившийся ситуацией. Это одинокие пенсионеры, инвалиды, те кто наиболее уязвим перед вирусом, так называемая группа риска», — отметил он.

По словам Турчака, главная задача партийного актива — оказать реальную помощь людям и проинформировать их о ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предотвратив поток фейковых новостей.

«Мы должны пресекать сообщения о возникшем дефиците продуктов в магазинах, лекарств в аптеках, повышения стоимости на товары первой необходимости. Мы начинаем вести постоянный мониторинг цен на них. В стране полностью сформированы запасы. В большинство торговых сетей направлены рекомендации по недопущению повышения цен на товары. Ретейлеры подтвердили, что держат ситуацию с запасами товаров и их поставками под контролем. Данные наших мониторингов должны оперативно направляться в региональные штабы», — заключил Турчак.

Напомним, ранее Председатель «Единой России» Дмитрий МЕДВЕДЕВ на заседании Бюро Высшего совета партии дал ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса, в том числе он попросил перейти на режим волонтерства, добровольческой помощи и оказывать людям всю необходимую помощь – от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки.

На сегодня в Республике Саха (Якутия) развернута работа по реагированию на сложную эпидемиологическую обстановку. Штаб «Единой России» будет взаимодействовать с основным республиканским штабом.

Мобилизационная работа ведется по всей республике. Привлечены местные общественные приемные, партийный актив, первичные отделения, депутатский корпус, Общероссийский народный фронт в Якутии, Волонтеры победы. В штабе осуществляется работа по информированию населения и оказанию необходимой помощи гражданам, находящимся в группе риска.