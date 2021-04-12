«ЕР» одержала очередную победу в выборах



11 апреля состоялись досрочные выборы глав муниципальных образований в Вилюйском и Верхне-Вилюйском улусах. В двух позициях из трех уверенную победу одержали представители партии «Единая Россия».

В муниципальном образовании «Кюлетский 2-й наслег» Вилюйского улуса с результатом 61% победил Юрий Иванович Спиридонов.

В муниципальном образовании «Хагынский наслег» Вилюйского улуса 55% избирателей отдали свои голоса Роману Романовичу Софронову.

Первый заместитель руководителя якутского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пётр Шамаев:

«Выборы состоялись. Это означает, что люди стали ответственнее подходить к вопросу выбора, и понимают: именно им решать, какой станет их жизнь, как будет развиваться их родной улус и наслег. Хочу от всей души поблагодарить наших избирателей, которые в свой законный выходной пришли и проголосовали за своего кандидата, которому по-настоящему доверяют».