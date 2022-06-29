ЕР обеспечит Донбасс и освобождённые территории русской литературой и учебниками

Уже в ближайшее время на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области будет направлено 104 тысячи изданий в рамках акции «Книги – Донбассу»

Около 40 тысяч книг уже доставлены в народные республики, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС по реализации совместной с Минпросвещения акции. Распределение книг, которые уже находятся на складе в Ростовской области, в библиотеки, школы, а также жителям обеспечат волонтёры и центры гумпомощи партии.

«В ходе нашей работы на Донбассе выяснилось, что там практически отсутствует русская литература и русские книги. А от учебников, которые мы обнаружили в школах на освобождённых территориях, волосы дыбом встают. С ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны. Местные библиотеки буквально завалены литературой, прославляющей предателей, вроде Мазепы, или нацистов Бандеры и Шухевича. Огромное количество книг и пособий изданы в Норвегии, Швеции, Канаде. В то же время там острейший дефицит даже классических произведений русских авторов и детской литературы», — подчеркнул он.

Андрей Турчак также напомнил, что «Единая Россия» и Минпросвещения к 1 сентября обеспечат все школы ЛДНР и освобождённых территорий новыми российскими учебниками.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопросы обеспечения школ учебниками задают педагоги на всех встречах.

«Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили. Мы также максимально сделаем всё, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык. Они хотят читать произведения наших великих авторов, поэтов — это очень важно. Нельзя запретить русскую культуру и литературу», — отметил он.

Программы подготовки школьников будут адаптированы. Для этого переподготовку проходят и учителя.

«Мы уже несколько тысяч учителей переподготовили. В Ростове создан специальный центр по координации этой работы, такой же центр появился в «Артеке» в Крыму», — сообщил он.

Как отметила глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова, общественные приёмные собрали еще около полумиллиона книг, которые отправят в распределительные центры партии.

«Больше всего книг собрали Республика Башкортостан, Московская, Тюменская, Курская и Рязанская области, Санкт-Петербург. В рамках гуманитарного штаба постараемся расширить эту работу, добавляя другие задачи. Например, можно предложить выезжать детям на экскурсии из ДНР, ЛНР, освобождённых территорий, чтобы они могли увидеть воочию места исторических событий и возвращать себе память, которую у них так вероломно отобрали», — сказала Анна Кузнецова.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что школьникам Донбасса и освобожденных территорий сохранят возможность изучать украинский язык.

«Мы, в отличие от них (украинской власти – прим. ред.) ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9,5 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

В ЛДНР и на освобождённых территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них — в Мариуполе. Там работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детские комнаты и аптеки. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне и Купянске Харьковской области.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться в новых освобождённых территориях.

Отдельное внимание уделяется поддержке детей. «Единая Россия» 1 июня открыла первый детский досуговый центр в Луганске. Он оснащён необходимой мебелью и оборудованием. В ближайшее время на Донбассе появится ещё 9 таких центров. В организации их работы принимали участие, в том числе, российские предприниматели. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

Айыллаан Винокуров, директор АНО «Центр по работе с волонтерами», член регионального политического совета ЯРО ВПП «Единая Россия»:

— Наш регион еще с 25 февраля начал собирать товары первой необходимости в специально созданном пункте помощи беженцам из ДНР и ЛНР на базе ресурсного центра добровольчества в Якутске, нами собрано и отправлено беженцам в ДНР и ЛНР. более 20 тонн гуманитарной помощи, от нашей республики это строительные материалы, товары первой необходимости, медикаменты и другие. Отдельно из резервного фонда Якутии были выделены денежные средства Пользуясь моментом, хочу выразить населению республики, организациям, людям, которые внесли свой вклад, большую благодарность за оказанную помощь. Она на самом деле очень важна!