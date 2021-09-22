ЕР об итогах муниципальных выборов в Якутии

Итоги муниципальных выборов в республике: главы районов

С 17 по 19 сентября проходили выборы на должность глав двух районов республики – в Булунском улусе и Жиганском национальном эвенкийском районе.

На выборах главы Жиганского национального эвенкийского района одержал убедительную победу Сорокин Василий Николаевич, выдвинутый от партии «Единая Россия», где за него отдали свой голос 1355 человек, что составляет 67,45% избирателей.

Выдвинутый от партии «Единая Россия» Андросов Афанасий Афанасьевич одержал победу в выборах главы Булунского улуса, по итогам которых за него отдали свои голоса 1084 человек — 51,74% избирателей.

Депутаты РСД

Выборы районных советов депутатов проходили 17-19 сентября в четырех районах Якутии: Абыйском, Жиганском, Нижнеколымском, Среднеколымском. Также прошли дополнительыне выборы в: Аллаиховском, Верхнеколымском, Вилюйском, Оленекском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском и Чурапчинском районах.

На выборах районных советов депутатов партией было выдвинуто 75 кандидатов. По итогам голосования 51 кандидат от партии одержал победу (67,11% ).

Депутаты муниципальных образований

20 сентября подведены итоги выборов депутатов муниципальных образований в Абыйском, Алданском, Аллаиховском, Кобяйском, Мегино-Кангласском, Намском, Нерюнгринском, Нижнеколымском, Оймяконском, Таттинском и Ханглаласском районах. Партией выдвинуто и зарегистрировано 150 кандидатов – 109 из них одержали победу (72.67% ).

Главы муниципальных образований

В единый день голосования прошли выборы глав 36 городских и сельских поселений, в том числе глав пяти районных центров (п. Белая Гора Абыйского района, п. Тикси Булунского, п. Сангар Кобяйского, п. Черский Нижнеколымского, Тюгэсирский наслег Эвено-Бытантайского национального улуса.

По итогам голосования 23 кандидата — 62,16% кандидатов в главы муниципальных образований от партии «Единая Россия» одержали победу.

1. Амгинский улус, Болугурский наслег — Кузьмин Степан Николаевич, 467 избирателей (71,74%)

2. Верхневилюйский улус, Далырский наслег — Иванов Георгий Егорович, 163 избирателей (50,46%)

3. Верхневилюйский улус, Намский наслег — Кардашевский Александр Иннокентьевич, 433 избирателей (70,06%)

4. Верхнеколымский улус, Арылахский наслег — Винокурова Тамара Николаевна, 103 избирателей (58,86%)

5. Горный улус, Мытахский наслег — Петров Иван Егорович, 187 избирателей (61,31%)

6. Горный улус, Октябрьский наслег — Петров Алексей Семенович, 203 избирателей (88,26%)

7. Кобяйский улус, Ситтинский наслег — Тимофеев Семен Тимофеевич, 148 избирателей (59,92%)

8. Мегино-Кангаласский улус, Хоробутский наслег — Бродников Гаврил Юрьевич, 317 избирателей (61,32%)

9. Намский улус, Партизанский наслег — Зырянов Алексей Николаевич, 319 избирателей (59,74%)

10. Нерюнгринский район, Поселок Хани — Кабакова Таисья Геннадьвена, 180 избирателей (81,82%)

11. Нерюнгринский район, Поселок Чульман — Дерягин Сталик Николаевич, 1011 избирателей (43,04%)

12. Нижнеколымский район, поселок Черский — Марков Алексей Александрович, 95 избирателей (45,24%)

13. Нижнеколымский район, Олеринский суктул — Третьяков Сергей Иннокентьевич, 166 избирателей (57,44%)

14. Нюрбинский район, Хорулинский наслег — Семенов Василий Николаевич, 288 избирателей (91,14%)

15. Оймяконский улус, Борогонский 2-й наслег — Винокуров Алексей Николаевич, 222 избирателей (51,03%)

16. Оленекский район, Шологонский наслег — Васильева Надежда Ивановна, 72 избирателей (52,17%)

17. Сунтарский улус, Кемпендяйский наслег — Игнатьев Александр Романович, 109 избирателей (57,07%)

18. Томпонский район, Поселок Джебарики-Хая — Гальцев Владимир Анатольевич, 191 избирателей (56,85%)

19. Усть-Алданский улус, Оспехский наслег — Свешникова Лена Михайловна, 83 избирателей (80,58%)

20. Усть-Алданский улус, Хоринский 1-й наслег — Бурцев Василий Васильевич, 258 избирателей (81,65%)

21. Хангаласский улус, Тит-Арынский наслег — Лукин Григорий Дмитриевич, 141 избирателей (54,44%)

21. Чурапчинский улус, Хадарский наслег — Степанов Афанасий Афанасьевич, 263 избирателей (92,61%)

23. Эвено-Бытантайский улус, Тюгясирский наслег — Аликов Сергей Сергеевич, 429 избирателей (67,14)