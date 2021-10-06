ЕР о приоритетной задаче партии в VIII созыве Госдумы

Основой работы станет народная программа, с которой «Единая Россия» шла на выборы

Необходимо улучшать условия труда педагогов, сокращать бюрократическую нагрузку и совершенствовать систему оплаты их труда, обеспечивая достойный и справедливый ее уровень, отметила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова («Единая Россия»). В модернизации нуждается и школьная инфраструктура, техническая оснащенность учебного процесса — все это позволит повысить в целом статус педагога, подчеркнула она. Основные аспекты перезагрузки системы образования включены в народную программу «Единой России», с которой партия победила на выборах в сентябре.

«Нам предстоит уже совсем скоро рассматривать в новой Государственной Думе проект федерального бюджета на следующие три года, в рамках которого мы будем отстаивать эти приоритеты», — сказала Алёна Аршинова, отметив, что для «Единой России» вопросы сферы образования всегда будут приоритетными.

В числе приоритетов работы «Единой России» — реализация пятилетней программы капремонта школ, которая будет запущена со следующего года. Партия внесла в нее системные предложения и составила реестр школ, которые вошли в программу. В результате около 20-25 млрд рублей будет направляться ежегодно на ремонт в России порядка семи тысяч школ.

«Этот объем финансирования мы будем увеличивать. При этом задача будет решаться комплексно, в том числе с оснащением школ необходимым и современным оборудованием и мебелью, обновлением в целом среды обучения. А обучающиеся, их родители (законные представители), учителя примут участие в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений», — рассказала Алёна Аршинова, подчеркнув, что в стране уже многое делается для развития системы образования. Наряду с ремонтом существующих зданий учебных заведений продолжается масштабное строительство новых школ, они оснащаются современным оборудованием.

«За последние пять лет построено 1623 школьных объекта на 690 тысяч мест. К начавшемуся учебному году открыты более сотни новых школ. А к 2025 году, в соответствии с поручением Президента, будет построено еще 1300 новых школ на более чем 1 млн мест с суммарным финансированием около 750 млрд рублей», — отметила координатор партпроекта «Новая школа».

Также в народную программу «Единой России» вошла задача по снижению бюрократической нагрузки на учителей, в том числе — за счет полной цифровизации школьной отчетности. В частности, для подготовки педагогов к работе с ИТ-технологиями и платформами надо разработать курсы повышения квалификации, отмечала ранее одна из лидеров пятерки «Единой России», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Цифровые программы повышения квалификации должны быть доступны и бесплатны для учителей. Необходимо разработать механизмы цифрового сопровождения педагога — ресурсы, порталы, с помощью которых педагоги смогут получать оперативные консультации, методическую помощь. Нужна в целом современная единая система повышения квалификации педагогов», — отметила Алена Аршинова.

Одной из ключевых задач партии является обеспечение непрерывного роста заработной платы педагогов.

«Система оплаты труда учителей должна стать прозрачной, понятной самим учителям. Напомню, с прошлого года 810 тысяч учителей-классных руководителей стали получать ежемесячные выплаты за классное руководство в размере 5 тыс. рублей, а с этого — и педагоги среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета», — сказала депутат.

Также в рамках партпроекта «Новая школа» идет постоянный контроль за тем, чтобы региональные власти не отменяли свои выплаты. Кроме того, «Единая Россия» добилась законодательных гарантий компенсации учителям за проведение государственной итоговой аттестации всех форм.

Решения требует и вопрос привлечения учителей в сельскую местность, где им обеспечиваются не только возможности для профессиональной реализации, но и комфортные бытовые условия, достойная материальная поддержка.

«В целях привлечения и закрепления педагогических кадров в республике реализуются следующие меры государственной поддержки:

В 2021 году Российской Федерацией республике выделены, в рамках программы «Земский учитель», которая направлена на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населённых пунктах, 16 квот. Министерством образования и науки РС (Я) проведен конкурсный отбор учителей, прибывших на работу в сельские населенные пункты для предоставления единовременных компенсационных выплат.

В целях поддержки развития арктических территорий с 2020 года начата реализация проекта «Учитель Арктики». Для реализации проекта в 2020 году предусмотрена сумма в размере 10 млн. руб. из государственного бюджета Республики.

Принято решение о возобновлении приема документов от граждан на участие в мероприятии «Обеспечение жильем педработников общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах арктических и северных улусов и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов» — отмечает Феодосия Габышева, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.

«По предложению Президента Владимира Путина с 2020 года реализуется программа «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Участникам программы выделяется 1 млн рублей подъемных средств, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до 2 млн рублей», — напомнила Алёна Аршинова.