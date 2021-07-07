ЕР направит кабмину предложения экспертов по программе постковидной реабилитации

Обсуждение программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом состоялось на площадке «Единой России». Ведущие эксперты в области здравоохранения озвучили предложения по повышению эффективности такой реабилитации.

Актуальность этого направления многократно возросла в период пандемии, подчеркнул главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко.

«Президент объявил о создании программы реабилитации, на нее будет выделено 100 млрд рублей, поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования», — сказал Денис Проценко.

Победитель предварительного голосования партии «Единая Россия», главный врач ЯРКОБ, Луцкан Иван отметил: «Вопросы реабилитации при ковиде, которые озвучил президент нашей страны они очень актуальны и у нас в республике. Надо отметить, что министерство здравоохранения Якутии еще в прошлом году организовало данную работу, и на базе санатория «Абалах» в Мегино-Кангаласском улусе уже была организована работа по реабилитации больных, которые перенесли ковид в тяжелой форме 3-4 стадии по компьютерной томографии, где поражение легких составляло свыше 70%. И по направлению центральных районных больниц и поликлиник города люди могли получить ряд реабилитационных мероприятий.

Но надо понимать, что ковид – это новая болезнь, её до сих пор изучают. Каждый раз мы получаем новые данные о её влиянии на организм человека и тот проект, который сейчас запускается министерством здравоохранения России, это — диспансеризация населения, переболевшего ковидом. Данные будут браться из федерального регистра больных, которые перенесли данное заболевание. Они будут приглашаться персонально для проведения обследования. Результаты этого обследования будут вводиться в единую систему мониторинга, и будут делаться соответствующие научные выводы для того, каким образом и в каком направлении организовывать реабилитационные мероприятия. Потому что мы уже наблюдали, когда сама болезнь протекала, что есть влияние на сосудистую систему, есть влияние на психосоматическое состояние человека, появлялась определенная депрессия. Соответственно здесь нужна еще и реабилитация со стороны психологов, плюс сюда наслаиваются те вопросы, которые были связаны с изоляцией людей, у некоторых она была очень длительная, кто-то потерял своих родственников, поэтому это, безусловно, большая психологическая травма для любого человека и здесь нужно продумывать и комплекс мероприятий в этом направлении, т.е. в вопросе психологической реабилитации.

Я думаю, что наши коллеги готовы к этому, потому что медицина в Якутии всегда отличалась чутким подходом к состоянию пациентов, но для этого нужны определенные данные, которые надеемся получить в рамках проведения углубленного медицинского осмотра пациентов, которые перенесли ковид в рамках диспансеризации».

Система подготовки кадров в сфере реабилитации отработана еще не до конца, имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в Министерстве труда, подчеркнул президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Изменений требует и действующее законодательство в сфере реабилитации – оно не отвечает современным запросам, отметил эксперт.

«В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной», — подчеркнул Александр Румянцев.

Важно не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации, особенно в период пандемии, отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, директор «Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» Ирэна Погонченкова.

«Вопрос цифровизации должен быть поставлен в первую очередь для медицины, а уже по завершению можно проводить проактивную работу по информированию наших граждан», — считает она.

Существуют и инфраструктурные проблемы — в стране принципиально отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Первый же этап должен начинаться уже в стационаре, подчеркнула главврач городской клинической больницы № 52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко.

«Неважно, это многопрофильный стационар или это специализированное учреждение — междисциплинарная команда должна принимать в этом участие, начиная с первых дней пребывания пациента со своим диагнозом», — сказала она.

При переходе на второй этап реабилитации нужно учитывать интересы пациента, однако маршрутизацией должны заниматься врачи.

«Третий этап идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям», — подчеркнула Марьяна Лысенко.

Обеспечение третьего этапа можно попробовать частично решить за счет телемедицинских проектов, которые получили активное развитие в период пандемии, отметила она.

Развитие телемедицины поможет, в том числе, жителям отдаленных населенных пунктов постоянно находиться под наблюдением врача, уверен доктор медицинских наук, первый зампредседателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов (фракция «Единой России»). В частности, в отдельных регионах применяют так называемые «Чемоданы здоровья» — в них есть пульсоксиметр, тонометр, холтер, глюкометр.

«Всё это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача. Такие чемоданы могут использоваться на третьей стадии реабилитации, в том числе у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Все данные передаются онлайн. Это важно для сельской местности, где вопрос стоит особенно остро», — сказал Дмитрий Хубезов.

Сегодня подобные девайсы «стремительно дешевеют» и по сути весь этот чемоданчик «сможет уместиться в обычном браслете», пояснил он.

Предложения экспертов учтут при подготовке программы реабилитации, отметил замглавы Минздрава Евгений Камкин.

«Нам бы хотелось, чтобы сейчас мы вместе с вами, с профессиональным сообществом при доработке этой программы учли все ваши предложения и замечания, которые звучали в ходе сегодняшней дискуссии. Надеемся, эти замечания позволят сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе с вами, соответственно до 2026 года», — подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Напомним, на съезде «Единой России» 19 июня президент поручил партии и правительству разработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для переболевших коронавирусом и выделить на нее не менее 100 млрд рублей.