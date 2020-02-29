ЕР дала старт предварительному голосованию

Оно состоится 31 мая. Выдвижение кандидатов пройдет с 1 марта по 5 мая

«Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов на выборные должности на предстоящих в этом году федеральных, региональных и муниципальных выборах. Выдвижение кандидатов пройдет с 1 марта по 5 мая. Единый день ПГ состоится 31 мая. Отдать свои голоса избиратели смогут как лично, так и через портал «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей ПЕРМИНОВ.

«Агитировать за себя кандидаты смогут сразу после выдвижения и до 30 мая. Из новшеств для кандидатов – помимо основных документов на участие добавилась необходимость подавать предложения по реализации Послания президента России Владимира ПУТИНА. Помимо этого, «Единая Россия» на федеральном уровне будет следить за тем, чтобы выдвигались от партии только победители ПГ», — рассказал Перминов.

Он напомнил, что обязательными требованиями к кандидатам останутся: наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Зарегистрированные кандидаты должны будут принять участие не менее чем в 2 дебатах, которые пройдут с 5 апреля по 20 мая.

Перминов подчеркнул, что необходимо соблюдать легитимность процедуры. «Нельзя допускать решений, которые могут противоречить основополагающим принципам открытости предварительного голосования. Нельзя допускать конфликтов и тем более публичных скандалов. Все спорные вопросы должны обсуждаться открыто и на законных основаниях», — отметил заместитель секретаря Генсовета партии.

Сайт предварительного голосования (PG.ER.RU) начнет свою работу 2 марта. На нем можно получить всю необходимую информацию – получить сведения о кандидатах, узнать состав и адрес оргкомитета, ознакомиться с перечнем документов для выдвижения, узнать места проведения дебатов и т.д.

Отметим, всего в России в 2020 году пройдет 81 избирательная кампания в 53 субъектах РФ. В 4 регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 – изберут глав, в 11 – новые составы законодательных органов. В 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 – массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тысяч мандатов.