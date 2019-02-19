Эпидемия гриппа и ОРВИ идет на спад в Якутии

По итогам 7 недели 2019 года, ситуация в республике стабилизируется, превышение эпидемических порогов по совокупному населению, составило 40%. По сравнению с предыдущей неделей, значительно снизились уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, уменьшилось количество районов, в которых отмечается превышение эпидпорогов (Анабарский, Жиганский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский), сообщает Роспотребнадзор.

В Якутске заболеваемость снизилась, и находится на уровне эпидпорогов.

По данным лабораторного мониторинга за 11-17 февраля отмечается снижение интенсивности циркуляции вирусов гриппозной этиологии в 2 раза, доля которых составила 13% от числа обследованных. В пейзаже циркулирующих вирусов доминируют вирусы негриппозной этиологии, которые составили 30% от числа обследованных. Среди них циркулируют вирусы парагриппа — 50%, аденовируса – 16%, РС-вируса – 2,8%.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) рекомендует жителям принимать меры личной и общественной профилактики, в том числе избегать контактов с лицами с признаками заболеваний, сократить время пребывания в местах массового скопления людей носить медицинские маски, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, осуществлять влажную уборку и проветривание помещений, при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.