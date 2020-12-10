Эпидемиолог сообщила, как на самом деле якутские медики перенесли вакцинацию

В Якутии 42 медика, которые первыми получили прививку от COVID-19, перенесли вакцинацию легко, у всех выработались антитела. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Республиканской детской инфекционной клинической больницы Марианна Данилова в ходе прямого эфира в социальных сетях, передает ЯСИА.

«Первая пробная партия вакцины поступила в республику в октябре. Первыми привились 42 медицинских сотрудника, которые работают в красной зоне. Насколько я знаю, вакцинацию все перенесли легко, ни у кого не было серьезных поствакциональных побочных эффектов. У всех выработались защитные антитела и 42 привитых медиков продолжают работать в своих отделениях», — сказала Марианна Данилова.

Врач также добавила, что в настоящее время ожидается поступление следующей партии, которая также будет направлена на вакцинацию медицинских работников.

«В дальнейшем, как нас заверил Минздрав России, вакцина будет поступать ежемесячно. Мы все очень надеемся, что мы успеем сформировать коллективный популяционный иммунитет, который позволит нам остановить пандемию», — добавила она.