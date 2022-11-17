Эпатажный якутский режиссер поставит пьесу Островского

В Саха театре идут репетиции нового спектакля Сергея Потапова «Лес» по пьесе А.Островского. Премьерные показы, запланированные 9, 10 и 11 декабря, откроют цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского драматурга и писателя Александра Островского.

Ставится спектакль на средства гранта Союза театральных деятелей России и Министерства культуры РФ, выделенный на новые постановки «отца русской драматургии» и в целях сохранения и распространения лучших отечественных театральных традиций.

«В этом конкурсе мы участвовали по предложению заместителя председателя Союза театральных деятелей РС(Я) Татьяны Дмитриевой, так как Островский очень близок к Саха театру. Особенно хотелось бы выделить постановку спектакля «Лес» 1940 года, премьера которого прошла 9 декабря, где блистали в ролях Счастливцева и Несчастливцева легендарные актеры Саха театра Петр Решетников и Дмитрий Ходулов. И в этом году премьерные показаны тоже запланированы с 9 декабря и приурочены к 110-летию народного артиста СССР Д.Ф. Ходулова», – рассказывает сотрудник литературной части Саха театра, театровед, координатор грантового проекта Надежда Осипова.

В дни премьеры в зале «Олонхо» Саха театра инициаторами проекта для заинтересованных зрителей и молодёжи будут организованы две открытые лекции по следующим темам: «Александр Островский и Саха театр», «Александр Островский и якутский драматург Анемподист Софронов». По словам организаторов, данные мероприятия направлены на ознакомление якутян с творчеством великого русского драматурга и писателя А.Н. Островского, популяризацию русской классики и драматургии в Якутии.

Войти в число обладателей гранта Саха театру помогло упоминание того факта, что в последнее время театры республики к творчеству Островского обращались не так уж часто. Хотя доктор исторических наук, профессор Георгий Башарин в своей брошюре «Островский и Якутия», проанализировав историю постановок его пьес, особо отметил влияние Александра Островского на творчество якутского драматурга Анемподиста Софронова – Алампа.

Всего же, как подсчитала Татьяна Дмитриева, на сцене Саха театра Островского ставили 16 раз. А по России в этом году пьесу «Лес» в рамках выделенного гранта планируют ставить сразу четыре театра, включая наш: Пермский театр «У моста», Севастопольский академический русский драматический театр, Бурятский академический драматический театр и Саха академический театр имени П.А.Ойунского»