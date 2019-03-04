Эпатажная тамада: Это было в 2004 году в Ытык-Кюель

Эпатажная тамада Нюргуша поведала своим подписчикам о том, как неожиданно для себя стала ведущей свадьбы в далеком 2004 году:

В 2004 году в с. Ытык-Кюель я впервые выступила в качестве тамады. Это была свадьба моих родственников. Тетя попросила провести второй стол. Почему она мне доверила такую важную миссию, не знаю. Может, потому что знала, что на родине я часто работала диджеем, проводила дискотеки и игры.

Первый стол вела Индира Софронова, которую я заочно знала как ведущую радио «Куйаар Дуораана». Помню то, что я очень волновалась, волновалась вдвойне, так как вместе со мной работала сама «Звезда радио» 😂 Тугу эрэ дедовщиналыыр инин быьалаах этэ Индира 😂 Несколько раз вставала и помогала мне😅.

Сейчас я и не вспомню, что я там говорила, какие игры проводила 🤔😂 Сравниваю себя сегодняшнюю с той неопытной ведущей, у которой нет ни концертного костюма, ни хорошо продуманного сценария, ни богатого лексикона, и удивляюсь, как вообще согласилась тогда быть ведущей😆 Но тем не менее все с чего-то начинали, начинают же да? Сегодня я полностью могу сказать, что профессионал 😎 ведь за 3 года работы тамадой провела столько свадеб, юбилеев, корпоративов. Многие у меня спрашивают, как я стала тамадой? Меня никто не учил, не было того, кто бы подсказал, наставил. Посоветую тем, кто хочет стать тамадой, главное не бояться и не краснеть, иметь при себе юмор, быть веселым и все! Гоу 💃🏻🎤