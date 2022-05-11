Энтомологи ЯНЦ СО РАН: Эти жуки токсичные — вызывают ожоги и аллергию!

Вчера, 10 мая, в социальных сетях распространилась информация о крупных жуках, поедающих подснежники в окрестностях города Якутска, а также в Хангаласском улусе.

Сегодня, 11 мая, на место скопления насекомых выезжали ученые-энтомологи Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Саргылана Ноговицына и Альбина Бурнашёва. Как сообщила инженер-исследователь отдела зоологических исследований Института Саргылана Ноговицына, в окрестностях Якутска, в районе Табагинского мыса, обнаружена майка обыкновенная (Meloe proscarabaeus l.).

Майка обыкновенная — это жук из семейства Нарывники (Meloidae). Размер тела 13,0–22,0 мм. Тело крупное, массивное, черное с синим отливом или синее. Надкрылья короткие, на основании заходят друг на друга, к вершине расходящиеся, сверху нежно морщинистые. Брюшко длинное, вздутое. Усики заметно утолщены, у самца посредине искривлены. Самки крупнее самцов, с большим брюшком.

Относятся к транспалеарктическим видам насекомых. В Якутии единично встречаются на юго-западе и в центральных районах на остепненных лугах и сухих склонах возвышенностей; могут образовывать локальные скопления.

Жуки встречаются весной (в мае) на открытых местах, где питаются цветами и листьями различных растений. Перезимовавшие самки роют в сухой и хорошо прогреваемой солнцем почве небольшие ямки, куда откладывают кучками яйца и тщательно закрывают их сверху. Вскоре после кладки яиц самки погибают. Приблизительно через месяц из яиц выходят личинки 1-й фазы – триунгулины — 1–2 мм длиной, с хорошо развитыми ногами, которые заканчиваются 3-лопастной лапкой (отсюда название личинки) и хвостовыми нитями. Личинки паразитируют в гнездах одиночных пчел, куда заносятся пчелами и осами, посещающими цветы, прицепляясь к их телу.

«Данный вид жуков содержит в крови и половых органах токсичное защитное вещество — кантаридин, которое при попадании на кожу и слизистые оболочки способно вызвать ожоги или спровоцировать аллергическую реакцию. Рекомендуется избегать применения химических средств защиты сельскохозяйственных растений в местах обитания маек и запретить сбор жуков», — сообщила энтомолог Саргылана Ноговицына.