Энергостроитель Евгений Батенчук: мужество, не сломленное концлагерем

Самой знаковой для энергетиков Якутии историей, связанной с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля, является биография Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя РСФСР, Якутской и Татарской АССР, первого начальника Управления строительства «Вилюйгэсстрой» Евгения Никаноровича БАТЕНЧУКА, чье имя носит Каскад Вилюйских ГЭС ПАО «Якутскэнерго». История мужества, героизма и неистребимой любви к жизни и свободе, победы человеческого духа над лишениями и пытками концлагерей.

В армию Батенчука призвали 4 августа 1940 года. К началу войны он был командиром учебного пулеметного взвода, секретарем партбюро полковой школы. 22 июня в 4 часа утра на лагерь, где расположился их полк, обрушились мощные артиллерийские и бомбовые удары. Оставшиеся в живых, в том числе и Батенчук, пробиваясь к своим, попали в засаду и оказались в плену.

В книге воспоминаний Евгений Никанорович писал: «Во время допроса немцы меня зверски избили и бросили в лагерь для военнопленных… Я харкал кровью и спал стоя. Через несколько дней оказался в новом концлагере на территории Германии. Это был участок леса, обнесенный колючей проволокой и усиленно охраняемый. Ни палаток, ни навесов, и тысячи обессиленных раненых и больных людей… Я понимал, что бездействие – гибель, и решил построить землянку». Вскоре из числа военнопленных собралось несколько бригад и началось строительство. Это было очень важно, приближалась зима. Но главное, люди поверили в себя.

В лагере Евгений Батенчук создал «Комитет самозащиты». Главной целью было поддерживать дух военнопленных, воспитывать веру в победу. В конце марта-начале апреля 1945 года немецкая охрана разбежалась, и группа самоосвобождения, возглавляемая Батенчуком, взяла руководство жизнью лагеря в свои руки.

Домой, к жене и дочери, Евгений Никанорович смог вернуться в 1946 году. После Германии он оказался в спецбатальоне, направленном на строительство Краснополянской ГЭС недалеко от Сочи, это был один из фильтрационных лагерей. Именно в Красной Поляне начался путь Батенчука — энергостроителя.

Благодаря незаурядному организаторскому таланту Евгений Батенчук стал руководителем крупнейших строек страны. Под его началом были возведены Вилюйская ГЭС, КАМАЗ, город Набережные Челны и многие другие объекты в Якутии, Татарстане и других регионах страны.

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В Якутии главным его детищем стала Вилюйская ГЭС, построенная для промышленного освоения коренных алмазных месторождений Западной Якутии. В суровых климатических условиях, при полном отсутствии промышленности, дорог, жилья, строительных материалов за короткий срок – с 1959 по 1967 годы – была построена первая в мире гидроэлектростанция в зоне вечной мерзлоты. 55 лет назад, 3 октября 1967 года первый агрегат Вилюйской ГЭС дал промышленный ток городам и посёлкам алмазного края. Этот знаковый энергообъект по сей день надежно и бесперебойно обеспечивает электрической энергии всю Западную Якутию, являясь гордостью главной энергокомпании Якутии, которой в 2022 году исполняется 60 лет.