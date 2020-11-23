Энергосбыт: Пришло время передать показания приборов учета!

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» предлагает потребителям-гражданам передавать показания приборов учета дистанционно.

Способы дистанционной передачи показаний счетчиков:

: www.yakutskenergo.ru (регистрация — по ссылке «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта; для регистрации необходимо указать номер мобильного телефона, придумать пароль, подписать согласие на обработку персональных данных.

: www.yakutskenergo.ru (ссылка на главной странице «Передать показания счетчика» — необходимо ввести номер лицевого счета);

— необходимо ввести номер лицевого счета); (раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета);

pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета);

(необходимо указать адрес и номер лицевого счета); (через оператора – в рабочие дни с 08.00 до 18.00 без перерыва; в автоматическом режиме – круглосуточно).

Для передачи показаний через номер 8-800-100-22-05 в автоматическом режиме нужно выбрать кнопку 2 пункт «1. Передача показаний в автоматическом режиме», затем перевести телефон в тональный режим, ввести лицевой счет, нажав звездочку, перепроверить данные, ввести показания счетчика, подтвердить. (Действия производить согласно подсказкам системы).

Также показания приборов учета можно передать:

с помощью ящиков для сбора показаний приборов учета в кассах Энергосбыта (необходимо указать адрес и номер контактного телефона);

(необходимо указать адрес и номер контактного телефона); в кассах Энергосбыта (обратившись к кассиру);

(обратившись к кассиру); через операторов «Почты России» по приему платежей.

Потребители, получившие СМС-уведомления о необходимости передачи показаний счетчика, могут направлять данные по ссылке, указанной в СМС.

Рекомендуемые сроки передачи показаний приборов учета – с 23 по 28 число расчетного месяца.

В случае отсутствия передачи показаний в течение трех расчетных периодов подряд размер платы за услугу электроснабжения рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления электрической энергии. Начиная с четвертого месяца, при отсутствии показаний, плата за услугу электроснабжения будет рассчитываться исходя из нормативов потребления.