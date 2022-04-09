Энергосбыт: Перерасчет за тепло производится один раз в год

По Правилам предоставления коммунальных услуг, ежегодно в 1 квартале года производится корректировка платы за отопление по многоквартирным домам, оснащенным общедомовыми приборами учета (ОДПУ), исходя из фактического потребления за предыдущий год (Постановление Правительства РФ №354).

«Филиал ПАО «ДЭК», Якутскэнергосбыт произвел перерасчет за потребленную тепловую энергию жителям многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, учитывая фактическое потребление предыдущего года. Это – требование федерального законодательства. Такой перерасчет производится один раз в год, и не является повышением тарифа на тепло», – пояснил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Главный фактор, влияющий на объем потребления тепловой энергии – температура наружного воздуха. Потому отклонение может быть, как в плюс, так и в минус. Например, по итогам 2020 года в 2021 году во многих домах перерасчет вышел в минус, и собственники квартир заплатили меньше. Так как фактическое потребление по показаниям ОДПУ в теплую зиму 2020 года вышло ниже норматива.

К росту потребления тепла по итогам 2021 года привели экстремально низкие температуры в январе-феврале. По данным Якутского УГМС, средняя температура за январь 2021 года была зафиксирована минус 44,5 градусов, а в январе 2020 года – минус 32,2 градуса.

С февраля 2022 года филиал ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» произвел перерасчет платы за отопление по показаниям ОДПУ за 2021 год. Фактическое потребление тепла за 2021 год получилось выше, чем начисление за 2020 год, поэтому для части многоквартирных домов корректировка произошла в сторону увеличения.

Также на объем фактического потребления влияет техническое состояние дома, год его ввода в эксплуатацию, своевременное проведение энергосберегающих мероприятий по дому – утепление, текущий ремонт. Для домов, где такие мероприятия проведены, плата за тепло меньше, так как теплопотери снижаются, а с ними и фактически необходимая подача тепловой энергии.

Подача тепла в дом может быть увеличена или уменьшена по заявкам управляющих компаний и обслуживающих организаций – если в квартире жарко, то жильцам нужно подать заявку для корректировки подачи тепла в доме, тем самым снизить потребление тепла и экономить.

«Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК» по обращению потребителя может заключить договор реструктуризации, позволяющий разбить долг на части и производить оплату постепенно. Чтобы получить рассрочку платежа, необходимо написать заявление, приложить документы: копию паспорта, справку о составе семьи, выписку из ЕГРН. Заявление можно подать дистанционно в интернет-приемную или в Личном кабинете клиента на сайтах ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». Для подачи заявки через Личный кабинет: вкладка «Обращения»/ «Создать новое обращение»/в графе «Тема» выбрать «Оплата за потребленную электро- и теплоэнергию»/внести свои данные/в окне сообщение написать текст заявки/ вкладка «Добавить файл» — прикрепить документы/отправить заявку. Срок рассмотрения заявки – до 30 дней.

Кроме того, принято решение о пеневой амнистии для населения города Якутска. С 11 апреля до 31 декабря текущего года не будут начисляться пени на все ресурсы, поставляемые ПАО «Якутскэнерго».