Энергосбыт: Ответы на вопросы якутян
1. Как дистанционно передать показания счетчиков?
— через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru Зарегистрироваться можно по ссылке «Личный кабинет» на главной странице сайта: указать номер мобильного телефона, придумать пароль, подписать согласие на обработку персональных данных, а в профиле ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции);
— через сайт ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете по ссылке на главной странице «Передать показания счетчика».
— через приложение Сбербанк Онлайн (раздел «Платежи»/«ЖКХ»/«Электроэнергия»/ «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета);
— на электронную почту pu@yakutskenergo.ru с указанием адреса и номера лицевого счета;
— по телефону контакт-центра ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»: 8-800-100-22-05
2. Как частному клиенту получить справку об отсутствии задолженности? Можно ли получить ее дистанционно?
Очно получить справку можно в Центре обслуживания потребителей по адресу: ул. Ф. Попова, 21 или в любом пункте приема платежей. Справка выдается лицу, зарегистрированному по данному адресу или третьему лицу на основании доверенности при наличии контрольных показаний, зафиксированных в акте техосмотра. Акт действителен в течение одного месяца.
Для дистанционной выдачи справки нужно отправить обращение, пройдя по ссылке «Задать вопрос энергетикам» на сайте ПАО «Якутскэнерго» или на адрес: info@yakutskenergo.ru. Жители г.Якутска могут также написать на адрес: sbyt@yakutskenergo.ru.
В обращении надо указать полный адрес, ФИО собственника жилья, номер мобильного телефона и прикрепить следующие документы:
— копию акта технического осмотра,
— копию паспорта собственника жилья,
— фото прибора учета,
— копию последней квитанции об оплате.
3. Как заказать технический осмотр приборов учета электроэнергии и горячего водоснабжения?
Когда нужен технический осмотр:
— в случае выхода из строя прибора учета, истечения срока его эксплуатации или интервала между поверками;
— в случае непредставления показаний прибора учета в течение полугода;
— при оформлении справки об отсутствии долга;
— при переносе приборов учета или сносе дома:
— в случае не отображения приборами учета результатов измерений или превышения допустимой погрешности показаний, механического повреждения прибора;
— при нарушении контрольных пломб и (или) знаков поверки;
Очно заказать осмотр можно в Центре обслуживания потребителей. Для дистанционного заказа осмотра пройдите по ссылке «Задать вопрос энергетикам» на главной странице или через «Личный кабинет» на сайте ПАО «Якутскэнерго».
После осмотра специалист оформляет акт с фиксацией последних показаний и заключением. Если прибор учета к дальнейшей эксплуатации не допускается, нужно производить его замену.
4. Как переоформить лицевой счет на нового хозяина, какие документы нужны?
Если новое жилое помещение находится в г. Якутске, следует обратиться в Центр обслуживания потребителей. На остальной территории Республики – в отделение ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» по месту проживания.
Необходимые документы:
— договор купли-продажи;
— свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость;
— паспорт каждого собственника;
— справку о составе семьи Ф-3.
— СНИЛС или ИНН каждого собственника;
Оформить лицевой счет на нового хозяина также можно и заочно через «Личный кабинет» на сайте ПАО «Якутскэнерго».
5. Как подать заявку на технологическое присоединение?
Технологическим присоединением в г. Якутске и районах республики занимаются филиалы ПАО «Якутскэнерго» «Центральные электрические сети» и «Западные электрические сети». Очно подать заявку собственник может лично в Центре обслуживания потребителей в едином окне по технологическому присоединению.
Для дистанционной подачи надо создать заявку во вкладке «Заявки на технологическое присоединение» в «Личном кабинете» на сайте ПАО «Якутскэнерго». Заполнить все графы: заявитель, схема присоединения, причину подключения, сведения об объекте.
В пункте «Файлы, документы» скачайте бланк заявки. Его нужно заполнить, распечатать, поставить личную подпись, отсканировать или сфотографировать документ и прикрепить в начале строки «Заполненный бланк заявки на ТП». Для прикрепления документов надо нажать активную кнопку внизу страницы «Редактировать». После прикрепления всех требуемых файлов нажать «Сохранить черновик»/«Отправить заявку». В случае некорректного заполнения заявки либо отсутствия требуемых сведений специалисты свяжутся по указанным контактным данным для уточнения.
По результатам рассмотрения компания размещает в «Личном кабинете» типовой договор, технические условия, счет на оплату и инструкцию для безопасного подключения объекта. Оплатить услугу надо в течение 5-ти рабочих дней или заявка будет аннулирована. Сделать это можно через «Личный кабинет».
Отдел информационной политики ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»
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