Энергосбыт: Ответы на вопросы якутян

1. Как дистанционно передать показания счетчиков?

— через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru Зарегистрироваться можно по ссылке «Личный кабинет» на главной странице сайта: указать номер мобильного телефона, придумать пароль, подписать согласие на обработку персональных данных, а в профиле ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции);

— через сайт ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете по ссылке на главной странице «Передать показания счетчика».

— через приложение Сбербанк Онлайн (раздел «Платежи»/«ЖКХ»/«Электроэнергия»/ «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета);

— на электронную почту pu@yakutskenergo.ru с указанием адреса и номера лицевого счета;

— по телефону контакт-центра ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»: 8-800-100-22-05

2. Как частному клиенту получить справку об отсутствии задолженности? Можно ли получить ее дистанционно?

Очно получить справку можно в Центре обслуживания потребителей по адресу: ул. Ф. Попова, 21 или в любом пункте приема платежей. Справка выдается лицу, зарегистрированному по данному адресу или третьему лицу на основании доверенности при наличии контрольных показаний, зафиксированных в акте техосмотра. Акт действителен в течение одного месяца.

Для дистанционной выдачи справки нужно отправить обращение, пройдя по ссылке «Задать вопрос энергетикам» на сайте ПАО «Якутскэнерго» или на адрес: info@yakutskenergo.ru. Жители г.Якутска могут также написать на адрес: sbyt@yakutskenergo.ru.

В обращении надо указать полный адрес, ФИО собственника жилья, номер мобильного телефона и прикрепить следующие документы:

— копию акта технического осмотра,

— копию паспорта собственника жилья,

— фото прибора учета,

— копию последней квитанции об оплате.

3. Как заказать технический осмотр приборов учета электроэнергии и горячего водоснабжения?

Когда нужен технический осмотр:

— в случае выхода из строя прибора учета, истечения срока его эксплуатации или интервала между поверками;

— в случае непредставления показаний прибора учета в течение полугода;

— при оформлении справки об отсутствии долга;

— при переносе приборов учета или сносе дома:

— в случае не отображения приборами учета результатов измерений или превышения допустимой погрешности показаний, механического повреждения прибора;

— при нарушении контрольных пломб и (или) знаков поверки;

Очно заказать осмотр можно в Центре обслуживания потребителей. Для дистанционного заказа осмотра пройдите по ссылке «Задать вопрос энергетикам» на главной странице или через «Личный кабинет» на сайте ПАО «Якутскэнерго».

После осмотра специалист оформляет акт с фиксацией последних показаний и заключением. Если прибор учета к дальнейшей эксплуатации не допускается, нужно производить его замену.

4. Как переоформить лицевой счет на нового хозяина, какие документы нужны?

Если новое жилое помещение находится в г. Якутске, следует обратиться в Центр обслуживания потребителей. На остальной территории Республики – в отделение ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» по месту проживания.

Необходимые документы:

— договор купли-продажи;

— свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость;

— паспорт каждого собственника;

— справку о составе семьи Ф-3.

— СНИЛС или ИНН каждого собственника;

Оформить лицевой счет на нового хозяина также можно и заочно через «Личный кабинет» на сайте ПАО «Якутскэнерго».

5. Как подать заявку на технологическое присоединение?

Технологическим присоединением в г. Якутске и районах республики занимаются филиалы ПАО «Якутскэнерго» «Центральные электрические сети» и «Западные электрические сети». Очно подать заявку собственник может лично в Центре обслуживания потребителей в едином окне по технологическому присоединению.

Для дистанционной подачи надо создать заявку во вкладке «Заявки на технологическое присоединение» в «Личном кабинете» на сайте ПАО «Якутскэнерго». Заполнить все графы: заявитель, схема присоединения, причину подключения, сведения об объекте.

В пункте «Файлы, документы» скачайте бланк заявки. Его нужно заполнить, распечатать, поставить личную подпись, отсканировать или сфотографировать документ и прикрепить в начале строки «Заполненный бланк заявки на ТП». Для прикрепления документов надо нажать активную кнопку внизу страницы «Редактировать». После прикрепления всех требуемых файлов нажать «Сохранить черновик»/«Отправить заявку». В случае некорректного заполнения заявки либо отсутствия требуемых сведений специалисты свяжутся по указанным контактным данным для уточнения.

По результатам рассмотрения компания размещает в «Личном кабинете» типовой договор, технические условия, счет на оплату и инструкцию для безопасного подключения объекта. Оплатить услугу надо в течение 5-ти рабочих дней или заявка будет аннулирована. Сделать это можно через «Личный кабинет».

Отдел информационной политики ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»