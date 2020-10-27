Энергосбыт опубликовал рейтинг и антирейтинг УК и ТСЖ

На сайте ПАО «Якутскэнерго» обновлены списки управляющих компаний и товариществ собственников жилья с лучшей и худшей платежной дисциплиной города Якутска и Ленского района на 26 октября 2020 г.

В рейтинге лучших вошли 13 исполнителей коммунальных услуг г. Якутск. ПАО «Якутскэнерго» отмечает их за своевременную полноту расчетов. Это ООО «Прометей», ООО «Сфера комфорта», ООО ЖКХ «Строительное», ООО «Роскатех», ООО «Жилстрой», ООО УК «РКТ», ООО УК «Утум+», ООО УК «Трансстрой», ООО УК «Веста», ООО «Модуль Сервис», ООО УК «Строитель», ТСЖ «Энергетик» и ТСЖ «Новосел -20003». Выполняя договорные обязательства перед энергокомпанией, данные исполнители вносят свой вклад в обеспечение энергорайона теплом и светом, дают возможность энергетикам своевременно проводить ремонты и модернизацию объектов.

Общий долг нерадивых исполнителей коммунальных услуг Ленского района и г. Якутск, которые вошли в антирейтинг, за потребленные энергоресурсы составил 509,8 млн рублей. Из них 18,7 млн рублей не оплатили потребленный ресурс ленчане. В списке значатся восемь представителей УК и ТСЖ. Первые пять мест занимают антилидеры: ООО «Град Сервис» (9,6 млн рублей), ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» (5,4 млн), ООО «Комфорт» (1,0 млн), ООО УК «Сапфир» (0,7 млн), ООО «Респект» (),7 млн рублей).

В списке неплательщиков г. Якутск 73 исполнителей коммунальных услуг. Общая сумма задолженности составляет 491 млн рублей. Львиная часть данного долга за энергоресурсы – 397, 1 млн рублей приходится за 50 управляющих компаний, не выполнивших обязательства перед энергетиками. На первых позициях антирейтинга – ООО ЖЭУ «Центральное» (40,6 млн рублей), ООО «ЦАДС» (34,0 млн), ООО УК «ТОС», ИНН 135302979, (24,3 млн), ООО УК ЖКХ «Столичное» (24,2 млн), ООО УК «НВС-Сервис» (18,3 млн), ООО УК «Вера» (16,3 млн), ООО УК «Каскад» (15,3 млн), ООО УК «Акведук» (15,2 млн рублей).

23 товарищества собственников жилья не оплатили поставленные электро-, теплоэнергию и ГВС на общую сумму 93,9 млн рублей. Среди них ТСЖ «Портовское» (37,3 млн рублей), ТСЖ «Университетское» (12,7 млн), ТСЖ «Горького-2009» (7,5 млн), ТСЖ «МЖК» (6,5 млн), ТСЖ «Надежда», ул. Халтурина, 14, (3,8 млн), ТСЖ «Ломоносова, 42 (3,2 млн), ТСЖ «Молодежное» (2,6 млн), ТСЖ «Строителей,8» (2,4 млн рублей).

Рейтинги размещены на сайте ПАО «Якутскэнерго» (раздел «Юридическим лицам» / Антийрейтинг»): https://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php.

Обращаем внимание потребителей! Обязанности ТСЖ определены ст. 138 Жилищного кодекса РФ. Согласно данным положениям ТСЖ обязано осуществлять управление многоквартирным домом и выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договорам, в том числе энергоснабжения. Недобросовестные ТСЖ не оплачивают энергоресурсы более года, при этом получая квартплату от жильцов. Собственники жилья должны знать, куда уходят их деньги, контролировать их расход.

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» призывает потребителей вовремя оплачивать и не накапливать долги за потребленную электрическую и тепловую энергию.