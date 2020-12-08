Энергосбыт о возобновлении работы касс
Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» с 8 декабря возобновляет работу пунктов приема платежей в г. Якутске, расположенных по следующим адресам:
– ул. Бабушкина, 3
Режим работы: среда, суббота – 09.00 -15.00 без перерыва; понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье – выходной;
– ул. Богатырева, 11/3
Режим работы: вторник-пятница – 10.00 -18.00, перерыв – 14.00-15.00; суббота – 10.00 -17.00, перерыв – 14.00 -15.00; понедельник, воскресенье – выходной.
Напоминаем, что при посещении пунктов приема платежей гражданам необходимо строго соблюдать правила – входить в помещение только в защитных медицинских масках и перчатках, соблюдать дистанцию между посетителями. В зонах ожидания предусмотрена специальная разметка, которая устанавливает социальную дистанцию между клиентами, постоянно производится дезинфекция помещения.
Обращаем внимание, что оплатить потребленные тепло и свет можно дистанционно, в том числе на сайте ПАО «Якутскэнерго» (www.yakutskenergo.ru):
— через личный кабинет (ссылка «Личный кабинет» на главной странице);
— без регистрации (ссылка «Оплатить банковской картой» на главной странице).
Платежи на сайте энергокомпании принимаются без комиссии, зачисление на лицевой счет производится день в день.
Также онлайн-оплата принимается через:
— Сбербанк онлайн,
— мобильные приложения ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Росбанка (раздел «Оплата услуг»);
— мобильные приложения в личном кабинете любого банка;
— портал ГИС ЖКХ;
— мобильное приложение — «Квартплата+» или Платежный кабинет (pay.kvartplata.ru) системы «Город».
Прием платежей за коммунальные услуги, предоставляемые ПАО «Якутскэнерго», без комиссии также можно произвести в отделениях «Почты России», ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы).
+7 (999) 174-67-82