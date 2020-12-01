Энергосбыт информирует о режиме работы касс

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» информирует потребителей о режиме работы пунктов приема платежей с 1 декабря 2020 года.

В настоящее время временно приостановлен прием посетителей в кассах по ул. Богатырева, 11/3 и по ул. Бабушкина, 3.

Остальные кассы Энергосбыта работают в обычном режиме, в частности:

— Центр обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21)

Режим работы: понедельник-пятница — с 08.00 до 20.00, без перерыва; суббота — с 09.00 до 18.00, без перерыва; воскресенье — с 10.00 до 17.00, без перерыва;

— мкрн. 202, корп. 15А

Режим работы: понедельник-пятница — с 09.00 до 17.00, без перерыва; суббота — с 09.00 до 16.00, без перерыва; воскресенье — выходной;

— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил»)

Режим работы: понедельник-пятница: 11.00-19.00, перерыв 14.00-15.00, суббота: 11.00-18.00, без перерыва; воскресенье: 10.00-16.00, без перерыва.

— ул. Рыдзинского, 24 (рынок «Манньыаттаах»)

Режим работы: понедельник-пятница: 09.00-17.00, перерыв 13-14; суббота-воскресенье: 10.00-16.00, без перерыва;

— ул. Крупской, 19 (ТД «Холбос»)

Режим работы: понедельник-пятница — с 09.00 до 17.00, перерыв — с 13.00 до 14.00; суббота — с 09.00 до 16.00, без перерыва; воскресенье — выходной;

— ул. Можайского, 27А (рынок «Белое озеро»)

Режим работы: понедельник-пятница — с 10.30 до 18.30, перерыв — с 14.00 до 15.00; суббота, воскресенье — с 10.00 до 16.00, без перерыва;

— ул. Курнатовского, 1/2А (ТЦ «Соседи»)

Режим работы: понедельник-пятница — с 11.00 до 19.00, перерыв — с 14.00 до 15.00; суббота — с 10.00 до 18.00, перерыв — с 14.00 до 15.00; воскресенье — с 11.00 до 16.00, без перерыва.

С режимом работы касс Энергосбыта можно ознакомиться на сайте ПАО «Якутскэнерго» (www.yakutskenergo.ru), раздел «Частным лицам» / «Как оплатить» / Пункты приема платежей».

Оплатить потребленные коммунальные услуги ПАО «Якутскэнерго» можно онлайн на сайте энергокомпании (www.yakutskenergo.ru):

— через личный кабинет (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»);

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой» или раздел «Оплатить банковской картой» на главной странице).

Прием платежей производится без комиссии, средства перечисляются на лицевой счет потребителя день в день.

Также можно воспользоваться другими способами онлайн-оплаты:

— через приложение Сбербанк Онлайн (1. с помощью QR-кода, размещенного на платежном документе (квитанции) — раздел «Платежи» / «Оплата по QRили штрих-коду»; 2. Оплата по номеру лицевого счета — раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго») — оплата без комиссии;

— через Интернет-банки: «Газпромбанк», «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» (в мобильном банковском приложении: раздел «Платежи (Оплата услуг)» / «Коммунальные платежи» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета, указать сумму к оплате). Также можно оплатить через «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos». Информация о данных способах платежей размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (раздел «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Интернет-банки»);

— через портал ГИС ЖКХ;

— через мобильное приложение «Квартплата+» или Платежный кабинет (pay.kvartplata.ru) системы «Город»

Прием платежей за услуги ПАО «Якутскэнерго» без комиссии также осуществляется в отделениях «Почты России», ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

Подробная информация обо всех формах дистанционного обслуживания размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/news-in-detail.php?ELEMENT_ID=36082267.

Телефон контакт-центра Энергосбыта: 8 800 100 22 05.