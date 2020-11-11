Энергосбыт: Где и как производить оплату коммунальных услуг
Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» предлагает населению широкий выбор вариантов оплаты коммунальных услуг.
Оплату можно производить в пунктах приема платежей Энергосбыта, расположенных по адресам:
— ул. Богатырева, 11/3
Режим работы: вторник-пятница: 10.00-18.00, перерыв: 14.00-15.00; суббота: 10.00-17.00, перерыв 14.00-15.00; понедельник, воскресенье: выходной;
— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил»)
Режим работы: понедельник-пятница: 11.00-19.00, перерыв 14.00-15.00, суббота: 11.00-18.00, без перерыва; воскресенье: 10.00-16.00, без перерыва.
— ул. К. Алексеева, 7 (магазин «Елочка»)
Режим работы: вторник-пятница: 10.00-18.00, перерыв 14:00-15:00; суббота: 10.00-16.00, перерыв 13:00-14:00; понедельник, воскресенье: выходной.
— ул. Чехова, 35
Режим работы: вторник-пятница: 10.00-18.00, перерыв 13.00-14.00; суббота: 10.00-14.00, без перерыва понедельник, воскресенье: выходной.
— ул. Рыдзинского, 24 (ТЦ «Якутяночка»)
Режим работы: понедельник-пятница: 09.00-17.00, перерыв 13-14; суббота-воскресенье: 10.00-16.00, без перерыва.
— ул. Курнатовского, 1/2А (ТЦ «Соседи»)
Режим работы: понедельник-пятница: 11.00-19.00, перерыв: 14.00-15.00; суббота: 10.00-18.00, перерыв 14.00-15.00; воскресенье: 11.00-16.00; без перерыва.
Энергосбыт предлагает потребителям воспользоваться дистанционными способами обслуживания:
Получить консультации можно:
- через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»:www.yakutskenergo.ru (регистрация — по ссылке «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта; для регистрации необходимо указать номер мобильного телефона, придумать пароль, подписать согласие на обработку персональных данных, в профиле — ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции);
- по телефону контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05 (понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00);
- через сайт ПАО «Якутскэнерго»: (ссылка «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/ask-questions.php) — с возможностью прикрепить копии соответствующих документов;
- написав обращение на электронный адрес:inform@yakutskenergo.ru — с возможностью прикрепить копии соответствующих документов.
Способы онлайн-оплаты:
- через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (ссылка «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта) — оплата без комиссии;
- через сайт ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете: www.yakutskenergo.ru (ссылка на главной странице «Передать показания счетчика» — необходимо ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции)) — оплата без комиссии;
- через приложение Сбербанк Онлайн (1. с помощью QR-кода, размещенного на платежном документе (квитанции) — раздел «Платежи» / «Оплата по QRили штрих-коду»; 2. Оплата по номеру лицевого счета — раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго») — оплата без комиссии;
- через Интернет-банки: «Газпромбанк», «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» (в мобильном банковском приложении: раздел «Платежи (Оплата услуг)» / «Коммунальные платежи» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета, указать сумму к оплате). Также можно оплатить через «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos». Информация о данных способах платежей размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (раздел «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Интернет-банки»).
Подробная информация обо всех формах дистанционного обслуживания размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/news-in-detail.php?ELEMENT_ID=36082267.
Многоканальный телефон контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05 (понедельник – пятница: с 08.00 до 18.00, звонок бесплатный).
+7 (999) 174-67-82