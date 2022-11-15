Энергообъекты Сахаэнерго к зиме готовы

Все энергообъекты АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) готовы к работам в осенне-зимний период (ОЗП).

Для обеспечения стабильной работы энергооборудования в условиях низких температур с начала текущего года работники Сахаэнерго реализовали комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей северных и арктических улусов.

Так, в этом году энергетики не только произвели запланированный ремонт и техническое обслуживание энергооборудования и линий электропередачи, но и ввели в работу новые объекты энергетики в Момском улусе. Теперь потребителей сел Кулун-Елбют, Хонуу, Чумпу-Кытыл и Сасыр этого отдаленного района питают современные объекты локальной энергетики – автоматизированные гибридные энергокомплексы общей мощностью 6,3 МВт. Данные энергообъекты построены с применением современных технологий на основе ВИЭ – систем накопления энергии и автоматизированного управления. В состав одного из энергокомплексов входит крупнейшая в российском Заполярье солнечная электростанция установленной мощностью 1,5 МВт.