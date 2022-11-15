15.11.2022
10:37
112

Экономика

Энергообъекты Сахаэнерго к зиме готовы

Все энергообъекты АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) готовы к работам в осенне-зимний период (ОЗП).

Для обеспечения стабильной работы энергооборудования в условиях низких температур с начала текущего года работники Сахаэнерго реализовали комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей северных и арктических улусов.

Так, в этом году энергетики не только произвели запланированный ремонт и техническое обслуживание энергооборудования и линий электропередачи, но и ввели в работу новые объекты энергетики в Момском улусе. Теперь потребителей сел Кулун-Елбют, Хонуу, Чумпу-Кытыл и Сасыр этого отдаленного района питают современные объекты локальной энергетики – автоматизированные гибридные энергокомплексы общей мощностью 6,3 МВт. Данные энергообъекты построены с применением современных технологий на основе ВИЭ – систем накопления энергии и автоматизированного управления. В состав одного из энергокомплексов входит крупнейшая в российском Заполярье солнечная электростанция установленной мощностью 1,5 МВт.

«Для успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок на всех энергообъектах создан запас топлива, материально-технических ресурсов и оборудования. Во всех филиалах Сахаэнерго проведены тренировки по отработке действий персонала при возникновении внештатных ситуаций. Также важным гарантом подготовки к работам в осенне-зимний период является обеспечение работников автотранспортной техникой, средствами связи, спецодеждой и другим оснащением», — отметил генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев.

Фото: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»
Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх