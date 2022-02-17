17.02.2022
19:44
143
Якутск
Энергетики устранили энергоаварию в Якутске
В 18:42 час по местному времени в Якутске произошло технологическое нарушение по линии ВЛ 6 кВ «Огонёк» от РП-1. Под ограничение попали жители части улиц: Дзержинского, Губина, Кальвица, Федора Попова. Энергетики Центральной РЭС приступили к восстановительным работам, сообщил тгк Опрештаб Якутия.
В 19:59 электроснабжение потребителей по линии 6 кВ «Огонёк», проживающих по улицам Дзержинского, Губина, Федора Попова, Кальвица и Халтурина восстановлено в полном объёме, информировала пресс-служба Центральных электрических сетей
Специалисты выявили причину технологического нарушения — повреждённый кабель между ТП Огонёк и ТП 33 квартал-3.
Фото: Сайт Якутскэнерго
Источник: @YakutiaOpershtab, пресс-служба Центральных электрических сетей
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.02.2022
89
17.02.2022
59
17.02.2022
82
17.02.2022
93
17.02.2022
181
17.02.2022
137
17.02.2022
281
17.02.2022
186
17.02.2022
161
17.02.2022
125
17.02.2022
168
17.02.2022
357
17.02.2022
233
17.02.2022
226
17.02.2022
220
17.02.2022
817
17.02.2022
153
17.02.2022
1991
17.02.2022
774
17.02.2022
152
17.02.2022
163
17.02.2022
166
17.02.2022
189
17.02.2022
193
17.02.2022
195
17.02.2022
209
17.02.2022
348
17.02.2022
309
17.02.2022
218
17.02.2022
270
17.02.2022
275
17.02.2022
515
17.02.2022
232
17.02.2022
212
17.02.2022
346
17.02.2022
4140
17.02.2022
221
17.02.2022
270
17.02.2022
167
17.02.2022
3331
16.02.2022
2247
16.02.2022
426
ТОП НОВОСТИ
13.02.2022
12288
15.02.2022
8529
14.02.2022
6777
11.02.2022
4580
11.02.2022
4334
17.02.2022
4216
17.02.2022
3388
12.02.2022
3308