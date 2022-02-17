Энергетики устранили энергоаварию в Якутске

В 18:42 час по местному времени в Якутске произошло технологическое нарушение по линии ВЛ 6 кВ «Огонёк» от РП-1. Под ограничение попали жители части улиц: Дзержинского, Губина, Кальвица, Федора Попова. Энергетики Центральной РЭС приступили к восстановительным работам, сообщил тгк Опрештаб Якутия.

В 19:59 электроснабжение потребителей по линии 6 кВ «Огонёк», проживающих по улицам Дзержинского, Губина, Федора Попова, Кальвица и Халтурина восстановлено в полном объёме, информировала пресс-служба Центральных электрических сетей

Специалисты выявили причину технологического нарушения — повреждённый кабель между ТП Огонёк и ТП 33 квартал-3.