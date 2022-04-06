Энергетики ЗЭС повысили уровень знаний в области технологического присоединения потребителей

Ежегодно энергетики ЗЭС заключают порядка 1300 договоров на технологическое присоединение потребителей. К сетям подключаются новые частные и многоквартирные жилые дома, объекты сельского хозяйства, здания производственного, социального и спортивного назначения, важнейшие объекты инфраструктуры. К примеру, одним ключевых для Западного региона событий последних лет стало подключение наружного освещения моста, соединяющего Мирнинский и Сунтарский районы Якутии. Все это требует от специалистов Якутскэнерго тщательной подготовки в области инженерно-технического обеспечения, законодательной базы, договорных, сметно-расчётных отношений и многих других профессиональных знаний.

Для улучшения качества обслуживания потребителей экспертные лица Якутскэнерго переработали методическую базу для создания производственных инструкций по основным направлениям работы в области ТП. На их основе состоялось обучение специалистов Западных электрических сетей. Двухдневное мероприятие объединило на мирнинской площадке порядка 30 руководителей, инженеров и специалистов из шести районов электрических сетей и двух энергорайонов ЗЭС. Примечательно, что впервые после начала пандемии коронавируса энергетики смогли встретиться лицом к лицу в очном формате.

Программа семинара затронула вопросы реализации бизнес-процессов технологического присоединения. Перед участниками выступили шесть докладчиков. В частности, начальник управления технологического присоединения Игорь Боков обсудил темы оформление договоров, расчетов размера платы за технологическое присоединение, обозначил основные задачи на 2022 год.

Главный специалист УТП Владимир Булгытов рассказал о процедуре приема-регистрации заявок и подготовки технических условий, руководитель группы УТП Виктор Пахомов рассказал о порядке реализации мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, инженер УТП Кирилл Апросимов подробно разобрал с участниками встречи тему работы модуля «Техприсоединение» в программе 1С, юрисконсульт управления правового обеспечения Павел Шмидт рассказал о правовой экспертизе предоставляемых документов, ведущий инженер управления сметно-договорной работы Татьяна Кувшинова осветила тему обзора внесенных изменений в нормативные документы ценообразования в строительстве. В частности, были рассмотрены вопросы по подключению энергопринимающих устройств потребителей, расположенных на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов, порядок ведения претензионно-исковой работы, проведен обзор последних внесенных изменений в нормативные документы и многое другое.

Все полученные новые знания были закреплены практическим обучением. Участники охотно обменивались опытом, наработками, обсуждали проблемные вопросы и решения, которые позволят эффективно выполнять свою работу.

«Аналогичный обучающий курс мы провели в этом году и для сотрудников Центральных электрических сетей. Это важно для оперативного информирования специалистов об актуальных изменениях в общий законодательный регламент оформления и проведения процедуры технологического присоединения, чтобы мы могли исключить ошибки и нарушения при проверке надзорными органами. Кроме того, именно такие встречи помогают выстроить живой диалог между инженерами всех РЭСов, позволяя напрямую обсудить наболевшие вопросы», – отметил начальник УТП Якутскэнерго Игорь Боков.

Участники мероприятия отметили, что создание такого единого информационного пространства и корпоративного взаимодействия позволит всем службам Районов электрических сетей работать оперативно, прозрачно и более эффективно.