21.12.2020
09:14
149
Якутия
Энергетики завершили работы на участке Орга Чурапчинского района
Энергетики Центральных электрических сетей восстановили электроснабжение участка Орга Чурапчинского района по нормальной схеме, где из-за перепада напряжения у потребителей и в котельной участка отсутствовала одна фаза.
20 декабря работники Чурапчинского РЭС, проводившие осмотр линии электропередачи 10 кВ «Хадар» обнаружили скрытый дефект соединительного контакта и незамедлительно приступили к устранению нарушения. В 17:30 энергетики завершили работы, на данный момент ограничений и перепадов напряжения нет.
Всего в восстановительных работах было задействовано 2 бригады в составе 17 человек, 6 единиц специализированной техники.
Фото: Пресс-служба Центральных электрических сетей
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Энергетики завершили работы на участке Орга Чурапчинского района#Якутия#Якутскэнерго
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