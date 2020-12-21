21.12.2020
09:14
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Якутия

Энергетики завершили работы на участке Орга Чурапчинского района

Энергетики Центральных электрических сетей восстановили электроснабжение участка Орга Чурапчинского района по нормальной схеме, где из-за перепада напряжения у потребителей и в котельной участка отсутствовала одна фаза.

20 декабря работники Чурапчинского РЭС, проводившие осмотр линии электропередачи 10 кВ «Хадар» обнаружили скрытый дефект соединительного контакта и незамедлительно приступили к устранению нарушения. В 17:30 энергетики завершили работы, на данный момент ограничений и перепадов напряжения нет.

Всего в восстановительных работах было задействовано 2 бригады в составе 17 человек, 6 единиц специализированной техники.

Фото: Пресс-служба Центральных электрических сетей
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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