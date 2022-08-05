05.08.2022
13:02
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Якутия

Энергетики завершили капремонт трансформаторов на подстанции «Верхневилюйск»

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро) завершили ремонт трансформаторов на подстанции 110/35 кВ «Верхневилюйск», питающей электроснабжением 9 населенных пунктов Верхневилюйского района.

За месяц на ПС 110/35 кВ «Верхневилюйск» энергетики Верхневилюйского РЭС выполнили капитальный ремонт двух силовых трансформаторов — резервного Т-1 и рабочего Т-2 мощностью 6,3 МВт каждый. В ходе работ специалисты провели ревизию энергооборудования, реконструкцию межобмоточной изоляции с последующей сушкой и промывкой, заменили термосифонные фильтры и приводы переключателей, провели испытания и проверку контрольно-измерительной аппаратуры.

Устойчивая работа этих трансформаторов является неотъемлемой частью надежной подачи электроснабжения жителям п. Верхневилюйск, Намцы, Кэнтик, Оросу, Балаганнах, Тамалакан, Харбалах, Оргетцы и Быракан.

«Для нас крайне важно своевременное и качественное комплексное обслуживание энергоооборудования. Оно обеспечивает более надежное электроснабжение в период максимальных нагрузок в предстоящий зимний период», – комментирует и. о. начальника Верхневилюйского РЭС Александр Алексеев.

В ближайшее время энергетики ВВРЭС приступят к ремонту энергооборудования на подстанции 110/35/10 кВ ПС «Онхой».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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