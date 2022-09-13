Энергетики восстанавливают работу подстанции

Энергетики завершают восстановительные работы на подстанции КТП «в/ч МЧС», которая сегодня была отключена в следствии технологического нарушения. Электроснабжение ограничено в районе улиц Гимеинская, Лонгинова, К. Алексеева, пер. Подлесный, Чайковского. Проведены работы по пасынковке опоры, устранен обрыв проводов и подготовлены ввода для подключения линии к подстанции. После завершения восстановительных работ, установка будет введена в работу и в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»