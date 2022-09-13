13.09.2022
19:48
174

Происшествия

Энергетики восстанавливают работу подстанции

Энергетики завершают восстановительные работы на подстанции КТП «в/ч МЧС», которая сегодня была отключена в следствии технологического нарушения. Электроснабжение ограничено в районе улиц Гимеинская, Лонгинова, К. Алексеева, пер. Подлесный, Чайковского. Проведены работы по пасынковке опоры, устранен обрыв проводов и подготовлены ввода для подключения линии к подстанции. После завершения восстановительных работ, установка будет введена в работу и в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх