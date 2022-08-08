Энергетики защищают линию 110 кВ в Усть-Майском улусе от лесного пожара

7 августа поступила информация о лесном пожаре вблизи высоковольтной линии «Кюпцы – Усть-Мая». Выполнена противопожарная окопка опор, проложена противопожарная полоса. Энергетики ведут осмотр линии, однако сильная задымленность не позволяет продвигаться быстро.

Сегодня, 8 августа, в 14-30 было зафиксировано технологическое нарушение на подстанции 110 кВ «Усть-Мая», причиной которого предположительно стал лесной пожар. Для обеспечения электроснабжения потребителей энергетики ввели в работу резервную ДЭС «Усть-Мая».

В настоящее время на тушение лесного пожара в районе привлечено около 180 человек, 2 трактора и 3 вездехода, проложена минерализованная полоса длиной более 15 километров. Также проводятся мероприятия для остановки продвижения кромки пожара.