Энергетики Якутскэнерго восстановили 133 опоры на пострадавшей линии «Чурапча – Хандыга»

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) завершили масштабные работы по доставке, сборке, установке и восстановлению 133 опор, а также монтажу провода высоковольтной линии «Чурапча – Хандыга», пострадавшей от лесного пожара.

На время проведения ремонтно-восстановительных работ, электроснабжение потребителей Томпонского района обеспечивала дизельная электростанция «Хандыга», которая оперативно была введена в работу из резерва сразу же после отключения линии. В восстановительных работах были задействованы 44 работника в составе бригад Таттинского РЭС ЦЭС, а также персонал подрядных организаций и 17 единиц специализированной техники.

«Несмотря на сильную задымлённость во время работ и отсутствие подъездных путей к участкам поврежденной линии, находящимся в заболоченной местности, мы в самые сжатые сроки смогли произвести все необходимые восстановительные работы и ввести линию в работу», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Линия электропередачи напряжением 110 кВ «Чурапча – Хандыга» была сильно повреждена огнем в результате верхового лесного пожара. На данный момент она полностью введена в работу, все потребители подключены по постоянной схеме, ДЭС «Хандыга» выведена в резерв.