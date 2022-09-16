Энергетики Якутскэнерго победили в соревнованиях профессионального мастерства

Энергетики Якутскэнерго показали лучший результат и стали победителями первых корпоративных соревнований среди персонала Группы РусГидро по ремонту и обслуживанию высоковольтных линий 110 кВ, прошедших на территории Амурской области с 12 по 16 сентября.

В соревнованиях участвовали пять дальневосточных компаний: ДРСК, Камчатскэнерго, Магаданэнерго, Сахалинэнерго и Якутскэнерго. В состав каждой команды вошли мастер по эксплуатации и три электромонтера.

Команды показали свои профессиональные навыки на специально оборудованных рабочих местах с использованием реальных промышленных агрегатов и тренажеров на базе учебно-тренировочного полигона ДРСК, расположенного в селе Гомелевка Бурейского района.

Напряжённая борьба продолжалась на протяжении нескольких дней. За это время команды прошли 7 этапов, которые включали в себя такие задачи, как измерение сопротивления заземления опоры, подготовку рабочего места на воздушной линии электропередачи под наведенным напряжением. Также участники продемонстрировали навыки по устранению обрыва провода, замене изолятора, соединению анкерной петли провода и показали знания нормативно-технической документации и навыки оказания доврачебной помощи.

Оценивали профессиональное мастерство судейская комиссия из представителей Исполаппарата РусГидро и учебного центра «Амурский энергетик» ДРСК, а также организации-разработчики программного обеспечения и производителей систем безопасности при работе на высоте.

По итогам соревнований лучшей среди сетевого персонала РусГидро признана команда Якутскэнерго. В ее составе мастер 3 группы Сергей Зарудний, электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда Аюр Намсараев, Руслан Капустин и Иван Маталасов, руководил командой опытный наставник – заместитель главного инженера по ремонту Западных электрических сетей Якутскэнерго Степан Николаев.

«Наша команда собрана из представителей Мирнинского и Айхальского РЭС. В июле команда ЗЭС выиграла соревнования по профмастерству среди филиалов Якутскэнерго и завоевала право защищать честь своей энергокомпании. Хотя ребята прошли предварительную подготовку в Учебно-производственном центре в Якутске, на одном из этапов нам всё же пришлось сложно. Это этап по замене дефектного изолятора на железобетонной опоре ВЛ 110 кВ. Такую работу они выполняли впервые, но по итогу неплохо справились с трудной задачей. Конечно, как и каждая команда, мы верили в свои силы и надеялись на победу. Наши электромонтеры показали достойный уровень профессиональной подготовки», – комментирует Степан Николаев.

РусГидро считает проведение корпоративных соревнований важным элементом системы подготовки и развития персонала. С 2005 года компания организует всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС, с 2017 года – соревнования персонала ТЭС, а теперь и по ремонту и обслуживанию высоковольтных линий 110 кВ. Их результаты тщательно анализируются и учитываются при совершенствовании производственных процессов и системы подготовки кадров.