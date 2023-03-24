Энергетики Якутскэнерго передали городским библиотекам детские книги

В рамках открытия Недели детской книги и Всемирного дня поэзии 21 марта участники Молодежного объединения «Энергия» ПАО «Якутскэнерго» провели урок-презентацию детских книг РусГидро для учащихся национальной гимназии «Айыы Кыьыата» на площадке SMART-библиотеки.

Компания «Якутскэнерго» уделяет большое внимание профилактике детского энерготравматизма, поэтому мероприятие началось с познавательного занятия по энергобезопасности «PROсвет» от ведущего специалиста охраны труда ПАО «Якутскэнерго» Евгении Ефременко. Она рассказала, какие бывают виды энергообъектов, электростанциях республики, опасностях и безопасном поведении вблизи энергообъектов.

Далее ведущий инженер по расчетам и режимам Якутской ТЭЦ Эдуард Иванов провел увлекательный урок с наглядными макетами, на котором дети познакомились с чудесами физики и природой электрического тока и света.

В завершении специалисты Якутскэнерго провели презентацию и передали в фонд МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Якутск две детские книги, изданных по инициативе ПАО «РусГидро» — «Свет в твоем окошке» и «Удивительный Дальний Восток».

«Новая детская книжка «Свет в твоем окошке» посвящена такому явлению, как свет, его физической сущности, роли света в человеческой жизни и жизни природы. Здесь собраны лирические и шуточные стихотворения, фантастические рассказы, короткие познавательные очерки о свете солнечном, звездном, электрическом и человеческом. Книга «Удивительный Дальний Восток» — энциклопедия о территории и климате, истории, растениях и животных Дальнего Востока. Уверена, книги станут увлекательным семейным чтением», — отметила председатель Молодежного объединения «Энергия» Евгения Ефременко.

Также каждый юный участник мероприятия получил в подарок книги, полезные наклейки и закладки с правилами энергобезопасности.

Коллектив библиотеки поблагодарил компанию «Якутскэнерго» за проведенное мероприятие и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Благодарны энергетикам за проведенное мероприятие и подаренные книги. Дети получили знания, которые им очень необходимы в жизни. Они обязательно должны знать, как поступить в опасной ситуации, и чем чревато несоблюдение правил энергобезопасности. Новые издания несомненно станут ценным пополнением качественной и познавательной детской литературы нашего книжного фонда», — отметила заведующая Библиотекой-филиалом N22 «SMART-библиотека им. Н. Д. Неустроева» Мария Андреева.

Отметим, что книги изданы в рамках Программы благотворительности Группы РусГидро. Компания с 2012 года сотрудничает со старейшим детским издательством «ДЕТГИЗ», а теперь – с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги».

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