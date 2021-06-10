Энергетики Якутска устраняют последствия непогоды

SakhaLife.ru.

Бригады энергетиков Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) в усиленном режиме продолжают срочные восстановительные работы на линиях электропередачи г. Якутска, исправная работа которых была нарушена вследствие порывов шквалистого ветра.

В среду, 9 июня, из-за больших ветровых нагрузок под ограничение электроснабжения попала часть потребителей столицы республики, в частности, частных секторов по адресам: микрорайон Марха, Покровский тракт, Сергеляхское шоссе, а также ряде других районов Якутска. Также большое количество заявок поступает от абонентских потребителей, сети которых не состоят на балансе Якутскэнерго. Все заявки приняты в работу и будут отработаны.

Персонал ЦЭС в сложных погодных условиях приступил к устранению технологических нарушений и его последствий, которые продолжались до 5 часов утра. По состоянию на утро 10 июня большая часть заявок была отработана.

Сегодня, 10 июня, восстановительные работы, в которых в общей сложности задействовано 7 бригад и 20 единиц специализированной техники, продолжаются. По завершению ремонтных работ электроснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме.

Напоминаем номера Диспетчерской службы Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»: 005, +7(4112)21-55-68; Единой дежурной диспетчерской службы г. Якутска: +7(4112)44-42-29; +7(4112)44-42-51; +7(4112)44-45-64.