Энергетики Якутии готовы к суровой зиме

АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро), обеспечивающее бесперебойной электроэнергией 23 отдаленных и труднодоступных улуса Якутии, получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. К такому выводу пришла комиссия в составе представителей министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я), Ростехнадзора, ГУ МЧС России, ПАО «РусГидро» и ПАО «Якутскэнерго».

Энергетики в срок успешно завершили навигацию, на 100% исполнив план завоза топливно-энергетических ресурсов. По водным путям рек Лена, Алдан, Яна, Индигирка, Колыма, а также через Северный морской путь в полном объеме доставлено 100 тыс. 938 тонн топливно-энергетических ресурсов, в том числе 81 тыс. 808 тонн дизельного топлива, 300 тонн нефти и 18 тыс. 756 тонн угля.

В целях обеспечения надежной и безаварийной работы выполнено более 40 мероприятий. Энергетики отремонтировали 107 км линий электропередачи всех классов напряжения. С начала года проведен ремонт 42 генераторов и 40 трансформаторных подстанций и трансформаторов. Также персонал Сахаэнерго произвел ремонт 95 дизель-генераторов в 23 районах республики. План подготовки к ОЗП котельного оборудования и тепловых сетей выполнен в полном объеме. В рамках подготовки к ОЗП на энергообъектах организованы противоаварийные тренировки.

«Самая напряженная пора ремонтов завершилась, теперь начинается не менее ответственный сезон пиковых нагрузок и работы в период экстремально низких температур. Несмотря на сложности, обусловленные пандемией, лесными пожарами, сплоченность и профессионализм специалистов нашей компании позволили преодолеть все препятствия для подготовки энергообъектов к суровой якутской зиме», – подчеркнул генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев.